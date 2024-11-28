Başkan Recep Tayyip Erdoğan MHP Lideri Bahçeli’nin çağrısını destekledi: Cesurcaydı

Başkan Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'nin "İmralı ile DEM Parti görüşsün" çağrısını destekledi. Bu konuda tüm kurumların çalıştığını söyledi:

Sayın Bahçeli, cesur ve ezber bozan bir teklif ortaya koydu. Kendisiyle mutabakat halinde, uyum ve eş güdüm içinde hareket ediyoruz.

Türkler ile Kürtler arasına örülmek istenen terör duvarını yıkıp atacağız. Evlatlarımıza, terörsüz bir Türkiye teslim edeceğiz.

Yedeğine terör örgütünü alarak kimse siyasetçilik oynayamaz. Kandil de, DEM de aynı kafadalar. Bu kafanın değişmesi gerekiyor.

TSK'da disiplin hayati öneme sahiptir. Komutanların talimatına rağmen disiplinsizlik yapan teğmenlerin yarın neler yapacağını kim bilebilir!

Belediyelerde konserler üzerinden nasıl bir soygun düzeninin işletildiğini, önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.

SÖZ VERDİK AHDETTİK HEDEFİMİZE KİLİTLENDİK

Başkan Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında önemli mesajlar verdi. "Milletimizin desteğiyle Türkiye Yüzyılı hedefimize mutlaka kavuşacağız" deyip şunları söyledi:

HÜSRANA UĞRADILAR: Türkiye'yi menzilinden çıkarma rüyası görenlerin ilk hedefi, Cumhur İttifakı'nı bozmak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin siyasi kariyerini ortaya koyarak yaptığı cesur çağrının, Cumhur İttifakı'na şaşı bakanların iştahını kabarttığını görüyoruz. İçten pazarlıklı tipler, yine hüsrana uğradı. Ülkenin ve milletin hayrına olan her meselede Bahçeli'yle tam bir mutabakat halindeyiz, uyum ve eşgüdüm içinde hareket ediyoruz...

TERÖR DUVARINI YIKIP ATACAĞIZ: 40 yıldır milletimizin başına musallat edilen terör belasını bertaraf etmekte kararlıyız. Türklerle Kürtler arasına örülmek istenen terör duvarını yıkıp atacağız. Evlatlarımıza terörün, şiddetin, sırtını silaha ve dağa yaslayan terör destekli siyasetin olmadığı bir Türkiye teslim edeceğiz.

HESAP VERECEKLER: CHP bizi yıllarca hiçbirinin belgesi, ispatı olmayan nice konuda yolsuzlukla suçladı dimi? Bizi suçlayanlar ellerine imkan geçtiğinde bunların hepsinin de feriştahını yaptılar. Bunların hesabını vakti geldiğinde verecekler. Konserler üzerinden ortaya saçılan yolsuzluklar buz dağının sadece görünen kısmıdır. Suyun altında çok daha büyük hırsızlıklar vardır. Milletimiz bunlara sandıkta hesap soracak.

DİSİPLİNSİZLİK: Komutanlarının talimatına rağmen disiplinsizlik yapan teğmenlerin yarın ne yapacağını kim bilebilir. Türkiye 1971 muhtırasını tecrübe etti. 1980 darbesini iliklerine kadar hissetti. Tüm bunlar varken disiplinsizlik yapanları kahramanlaştırmak nedir?

ÖNCE KARA SİCİLİNİZLE YÜZLEŞİN: TSK'nın gıptayla takip edilen başarılarına istismarcıların gölge düşürmesine müsaade etmeyiz. Pensilvanya'dan gelen destek mesajlarına bir çift laf demeyeceksiniz, utanmadan bize çıkıp vatan ve mehmetçik sevgisinden bahsedeceksiniz... Siz gidin önce kara sicilinizle yüzleşin.

Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'ne katıldı. Hadim Bezi Dokuma Ustası Müjgan Akdemir'e ödülünü takdim etti.