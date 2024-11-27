MHP Lideri Devlet Bahçeli: İmralı ve DEM Grubu arasındaki temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyoruz

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temas bir an evvel yapılmalı" deyip çağrısını tekrarladı. Şu ifadeleri kullandı:

Milliyetçi Hareket Partisi her sözünün arkasındadır. 22 Ekim 2024'te ne demişsek aynen yanındayız. İmralı'yla DEM arasındaki temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyoruz. İnandığımız yolda hiçbir baskıya aldırış etmeyiz.

Türk-Kürt kardeşliğini kemikleştirip Türkiye Yüzyılı'nı gerçeğe dönüştürmek için mücadele ediyoruz. Yeterince çile çekildi. Yeterince acı yaşandı. Silah seçenek değil, kucaklayıcı siyaset hedefimizdir.