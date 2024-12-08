AK Parti’den Suriye mesajı: Hiç kimseyi ölüme göndermeyiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, "Suriye'de kapsayıcı bir irade, kapsayıcı bir yönetim modeli ortaya çıksın. Bütün mezheplerin, bütün grupların, bütün dinlerden Suriyelilerin, bütün etnik gruplardan Suriyelilerin hepsinin onurlu ve özgür bir şekilde yaşadığı bir yönetim modelinin Suriye'nin geleceğini yönetmesini arzu ediyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Aydın İl Gençlik Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Merhum Başbakan Adnan Menderes'i anan Çelik, Türkiye'nin tarihi bir dönüm noktasından geçtiğini ve pek çok olumsuz duruma rağmen ülkenin istikrarlı bir şekilde yoluna devam ettiğini belirtti.

Suriye'deki Baas rejiminin devrilmesine ilişkin de konuşan Çelik, "Başından beri biz Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve milli egemenliğine saygı gösterilmesini söyledik. 'Suriye Suriyelilerindir. Buraya dış güçler karışmamalıdır. Buraya dış iradeler herhangi bir şekilde Suriye halkına dayatmada bulunmamalıdır' dedik. Suriye'de dış dayatmaların olmaması gerektiğini söylediğimiz gibi aynı zamanda Suriye'de terör örgütlerinin de olmaması gerektiğini söyledik." dedi.

HİÇ KİMSEYİ ÖLÜME GÖNDERMEYİZ'

Suriye'de yeni bir gerçekliğin olduğuna dikkati çeken Çelik, şöyle devam etti:

"Bugünden itibaren Suriye'deki bu durumun Suriye halkının iradesi doğrultusunda bir yönetim oluşturmasını çok arzu ediyoruz. Bu yönetim kapsayıcı bir yönetim olmalıdır. Oradaki bütün etnik grupları, oradaki bütün mezhepleri içeren mezhep grupları ve etnik gruplar arasında hiçbir şekilde şiddete yol açmayan, geçmişteki acıların bir daha yaşanmasına müsaade etmeyen kapsayıcı bir yönetim modelinin oluşması en büyük arzumuzdur. Bakınız Türkiye'de ölümden kaçtıkları için misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimize karşı faşizan söylemler kullananlar karşısında Cumhurbaşkanımız, partimiz ve Cumhur ittifakımız insani değerlerin yanında durdu. Bu kardeşlerimizin bir gün onurlu ve gönüllü bir şekilde ülkelerine döneceğini her zaman ifade ettik. 'Ama hiç kimseyi ölüme göndermeyiz' dedik."

Çelik, sığınmacılar konusunun defalarca siyasi gündem haline getirilmesine rağmen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hiçbir şekilde kardeşlik hukukundan geri adım atmadığını söyledi.

Suriye'nin hiçbir yerinde terör örgütü görmeyi istemediklerini vurgulayan Çelik, "Suriye'de kapsayıcı bir irade, kapsayıcı bir yönetim modeli ortaya çıksın. Bütün mezheplerin, bütün grupların, bütün dinlerden Suriyelilerin, bütün etnik gruplardan Suriyelilerin hepsinin onurlu ve özgür bir şekilde yaşadığı bir yönetim modelinin Suriye'nin geleceğini yönetmesini arzu ediyoruz. Kuşkusuz bugün Suriye'nin oraya iyilikle yaklaşan, oranın özgürlüğü için, onurlu yaşam hakkı için onlara destek olacak dostlara ihtiyacı var. Kuşkusuz bu dostların başında bir kardeş olarak Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şimdiye kadar üzerine düşeni yaptı. Bundan sonrasında da yapacaktır. Başkaları gibi biz Suriye'ye baktığımızda orada petrol kuyuları görmüyoruz. Başkaları gibi biz Suriye'ye baktığımızda orada doğalgaz kaynakları görmüyoruz. Biz orada insanları, kardeşlerimizi, kendimizi, aynı bölgeyi paylaştığımız kader arkadaşlarımızı görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN SURİYELİLERİN YANINDAYIZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye konusunda başından itibaren kararlı bir irade ortaya koyduğunun altını çizen Çelik, şunları kaydetti:

"Biz Suriye'de şu grubun ya da bu grubun yanında değiliz. Bütün Suriyelilerin yanındayız. Bütün Suriyelileri temsil eden bir yönetim oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Esad rejiminin çökmesinden sonra barışçıl bir şekilde bir geçiş dönemi olması ve Suriyelilerin tamamının iradesini yansıtan bir yönetimin ortaya çıkması en büyük arzumuzdur. Kuşkusuz bu yol yürürken bütün mezheplerden, Suriyelilerin, bütün etnik gruplardan, Suriyelilerin ve bütün dinlerden Suriyelilerin yanında bulacağı en güvenilir güç, en güvenilir yol arkadaşı bir kere daha her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti olacaktır. Cumhurbaşkanımız bu bölgeye kan ve gözyaşıyla çıkarla bakanların sonunun ne olacağını defalarca ifade etti ve defalarca haklı çıktı. Biz de barışla, özgürlükle, ortak gelecek ve ortak refahı inşa etmekle ve ortak geleceği inşa etmekle bugüne kadar yürüttüğümüz siyaseti, bütün bölge için barış ve istikrarın ana kaynağı olduğu bir kere daha görülmüştür. Bakın hep birlikte göreceğiz. Gazze'de soykırımı gerçekleştirenler de yarın bir gün uluslararası hukukun önünde, insanlık mahkemesinin önünde yargılanacaklar ve hesap verecekler."

"BÜTÜN SURİYELİLER GELECEĞE ONURLU BİR ŞEKİLDE BAKABİLECEKLER"

Çelik, Türkiye'nin tarihin doğru tarafında durduğunu, bütün bölge için barış ve güvenlik kaynağı olduğunun görüldüğüne işaret etti.

Birtakım terör örgütlerinin herhangi bir şekilde Suriye'deki Kürtleri temsil etmediğini anlatan Çelik "Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz de buradaki PYD, YPG terör örgütünün ortadan kalkmasıyla birlikte özgürlüklerine kavuşmuş olacaklardır. Böylece Türkmen, Arap, Kürt bütün etnik gruplar Sünni'si, Şii'si, Müslüman'ı, Hristiyan'ı bütün Suriyeliler geleceğe onurlu bir şekilde bakabilecekler ve burada herkesin bildiği gibi en büyük destekçileri Cumhurbaşkanımızdır, en büyük yol arkadaşları Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bugüne kadar böyleydi, bundan sonra da böyle devam edecek." dedi.

CHP'YE SURİYE ELEŞTİRİSİ

Suriye'deki denklemin değişmesine rağmen CHP'nin gelişmeleri yıllar öncesinden takip ettiğine dikkati çeken Çelik, "Bana, bugün birisi sordu. Dedi ki 'Her gün televizyonlarda bile görülmesine rağmen Cumhuriyet Halk Partisi Suriye'deki olayları anlamakta niye bu kadar aciz duruma düşüyor?' Dedim ki, onlar bırak Suriye'deki olayları anlamayı, kendi partileri içinde ne olup bittiğini anlayamıyorlar ki Suriye'yi anlasınlar, bölgeyi anlasınlar." diye konuştu.

