Özgür Özel kulağına fısıldayan CHP’li vekili sahnede fırçaladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kilis'te yaptığı konuşmada eski hal binasının bulunduğu alana yeni bir kongre merkezi inşa edeceklerini açıkladı. Bu sırada, kulağına eğilerek bir şeyler söyleyen Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e dönerek, "Dur abi, biliyorum" yanıtını verdi. Özel'in bu tepkisi, dikkat çekerken sahnede kısa süreliğine soğuk rüzgarlar esti.

Sözü kesildiği için sinirlenen Özgür Özel'in cümlelerini toparlamakta zorlanması ise dikkatlerden kaçmadı. O anlar kameralara yansırken sosyal medyada da gündem oldu. İşte sosya medyada öne çıkan bazı yorumlar...