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Özgür Özel kulağına fısıldayan CHP'li vekili sahnede fırçaladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kilis'teki konuşması sırasında Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in kulağına bir şeyler fısıldaması üzerine verdiği tepkiyle dikkat çekti. Meriç'in söylediklerini dinleyen Özel, "Dur abi, biliyorum" diyerek sözlerine devam etti. Özel'in tepkisi ise sosyal medyada gündem oldu.

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Giriş Tarihi :07 Aralık 2024 , 16:10 Güncelleme Tarihi :07 Aralık 2024 , 17:13
Özgür Özel kulağına fısıldayan CHP’li vekili sahnede fırçaladı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kilis'te yaptığı konuşmada eski hal binasının bulunduğu alana yeni bir kongre merkezi inşa edeceklerini açıkladı. Bu sırada, kulağına eğilerek bir şeyler söyleyen Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e dönerek, "Dur abi, biliyorum" yanıtını verdi. Özel'in bu tepkisi, dikkat çekerken sahnede kısa süreliğine soğuk rüzgarlar esti.

Sözü kesildiği için sinirlenen Özgür Özel'in cümlelerini toparlamakta zorlanması ise dikkatlerden kaçmadı. O anlar kameralara yansırken sosyal medyada da gündem oldu. İşte sosya medyada öne çıkan bazı yorumlar...

"Belki bilmiyorsun niye bağırıyorsun be adam"

"Öfke kontrolü oto kontrolü zayıf acilen toparlanması lazım"

"Gergin sinirlerine hakim olamayan birisi kesinlikle ülkeyi bırak mahalle yönetemez"

Değil CHP, ben bugüne kadar hiç bir siyasi partinin liderinin bu kadar çapsız bu kadar itici olduğunu görmedim.

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Özgür Özel kulağına fısıldayan CHP’li vekili sahnede fırçaladı
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