TBMM’de Orta Doğu zirvesi: Bakanlar Hakan Fidan ve Yaşar Güler Genel Kurul’u bilgilendirecek!

TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmalarına bugün başlayacak. Düzenlencek oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, katil İsrail'in saldırıları ve Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında milletvekillerini bilgilendirecek.

Bakanlar Hakan Fidan ve Yaşar Güler, TBMM İçtüzüğü'nün 59. maddesi uyarınca milletvekillerini katil İsrail'in saldırıları, çatışmaların yayılması ve Orta Doğu'daki savaş riski hakkında bilgilendirecek.

Oturumun kapalı yapılıp yapılmamasına, birleşimin açılmasının ardından karar verilecek. Fidan ve Güler'in Genel Kurulu bilgilendireceği oturumun kapalı gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Kapalı oturum tutanakları ve özetleri, 10 yıl sonra yayımlanabilecek (Fotoğraf: AA)

KAPALI OTURUM TUTANAKLARI 10 YIL SONRA YAYIMLANABİLECEK

Eğer kapalı oturum yapılmasına karar verilirse, Genel Kurul salonuna dinleyici ve gazeteci alınmayacak. Ayrıca, Genel Kurul salonunun yanındaki odalar da oturum süresince boşaltılacak ve kapalı tutulacak.

Bakanlar Fidan ve Güler'in bilgilendirmesinin ardından kapalı oturum sona erecek ve Genel Kurul açık oturumla gündemdeki konuları görüşmeye devam edecek.

Kapalı oturum tutanakları ve özetleri, 10 yıl sonra yayımlanabilecek.