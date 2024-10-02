Yeniden Refah Partisi’nde 2 belediye başkanı istifa etti!

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi'nden Beşiri Belediye Başkanı olarak seçilen Alpaslan Karabulut ile Balpınar Belde Belediye Başkanı İmadeddin Ekmiş, yaptıkları ortak açıklamada partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden başkanlar görevlerini bağımsız olarak sürdüreceklerini belirtirken ortak açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Beşiri ve Balpınar halkının talepleri doğrultusunda hemşehrilerimizle beraber bu yolda ortak düşünce ve akılla hareket ediyoruz. Halkımızdan gelen çağrılara daima öncelik gösteriyoruz. Geçen süre içerisinde halkla sürekli beraber istişare içinde hareket ediyoruz. Onlarla olan gönül birlikteliğimize her zaman sadık kalacağız.

Bununla birlikte bizden sevgisini esirgemeyen halkımız için en doğru zeminde hizmet ve çalışmalara devam edeceğiz. Halkımızdan gelen bütün istek ve talepleri aldık ve her zaman halkımızdan gelen taleplere çare olmaya çalışacağız. Beşiri halkı ve Balpınar halkına daha iyi hizmet verebilmek için halkımızla istişare edip birlikte aldığımız ortak kararla belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam etme kararı aldık.

İlçemize ve beldemize daha iyi hizmet ve yatırımların olabilmesi için ilçemizin ve beldemizin geleceğinin konuşulması adına aldığımız bu karar en ince ayrıntısına kadar halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir. Halkımızla beraber almış olduğumuz bu kararımızın hayırlara vesile olması dileklerimizle kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Ziyaülhak Yamaç ise, belediyelerin önceki dönemden kalan borçları nedeniyle üretemez duruma düştüklerini belirterek, bazı başkanların daha konforlu ve tehditsiz bir alanı tercih ettiklerini söyledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar YRP'den istifa etmişti (Fotoğraf: AA)

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET KASIM GÜLPINAR DA İSTİFA ETMİŞTİ

Yeniden Refah'ta siyasi deprem yaşanırken akıllara geçtiğimiz ay istifa eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar geldi.

Partisinden İstifa ettiğini bir video mesaj ile duyuran Gülpınar, görevine "bağımsız" devam etme kararı aldığını açıklamıştı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise, istifadan önce Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar'ın kendisini bilgilendirmediğini belirtmişti.