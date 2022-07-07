DSP'den 'Dodurga' açıklaması: Adayımız seçmen listesinde olmadığı için oy kullanamadı

Nisan ayında yeniden belde statüsü kazanan Dodurga beldesinde 3 Temmuz'da belediye başkanlığı seçimi yapıldı. 8 adayın yarıştığı seçimde AK Parti'den Hasan Hüseyin Kaşıkçı, oyların yüzde 87'sini alarak belediye başkanı oldu. DSP adayı Namık Kaya ise oy alamadı.

SİYASİ PARTİ OLMASININ GEREĞİDİR

DSP Seçim İşleri, Medya ve İletişim Başkanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ejder Onursal, yazılı açıklama yaptı.

Onursal, kamuoyunda DSP ve Belediye Başkan adayları Kaya hakkında yapılan yakışıksız paylaşımlar üzerine açıklama yapılmasını gerek duyulduğunu belirtti.

Onursal şunları söyledi:

Demokratik Sol Parti, Türkiye siyasetinde dün olduğu gibi bugün de vardır, yarın da var olmaya devam edecektir. Türkiye'ye önemli hizmetlerde bulunmuş ve bulunmaya devam edecek bir partinin ülkemizde yapılan bütün seçimlere katılması esasen siyasi parti olmasının gereğidir.

Çünkü Demokratik Sol Parti olarak ülkemizin her köşesini ve her yurttaşını önemsemekte, onlara hizmet etmek için gayret göstermekteyiz.

Seçim öncesi DSP Başkanlık Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda seçime girme kararı alınmıştır.

Aday olarak partimize yıllarca hizmet etmiş, farklı görevlerde bulunmuş, bu görevleri başarıyla yerine getirmiş o bölgenin insanı, Çankırı'nın Ilgaz ilçesinden olan Sayın Namık Kaya Belediye Başkan adayı, Sayın Sabahattin Demirci de Belediye Meclis Üyesi adayı olarak belirlendi.

'SEÇMEN LİSTESİNDE OLMADIĞI İÇİN OY KULLANAMAMIŞTIR

Genel Başkan Yardımcısı Onursal, seçimlere de herhangi bir seçmen taşımasına ve ikametgah değişikliğine gerek duymadan şeffaf bir şekilde katıldıklarını vurguladı.

Onursal şu ifadeleri kullandı:

Seçmenler Nüfus Müdürlüğünde kayıtlı sürekli oturdukları adreslerini bildirdikleri yerleşim yeri adresinde oylarını kullanmak zorundadır. Adayımız Sayın Namık Kaya bu yüzden Dodurga'da seçmen listesinde olmadığı için oy kullanamamıştır.

Sayın Namık Kaya'ya yönelik 'başka partiye oy verdi' iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır, böyle bir söylem insaf sınırlarını zorlamaktadır. Oysa seçim bölgesi defalarca ziyaret edilmiş, seçim meydanları, parti bayraklarımızla süslenmiştir.

ÖZGÜR BASINA GÜVENİNİ SARSACAKTIR

Genel başkanımız bölgeyi ziyaret etmiş bölge halkıyla buluşmuştur. Beldede bir meydan konuşması da yapılmış, genel başkanımız halka hitap etmiştir. Demokratik Sol Parti'nin yerelde ve genelde tarımda, ekonomide ve farklı konularda çözüm önerilerimizi paylaşmıştır.

Belediye başkan adayımız Sayın Namık Kaya da bölge sorunlarıyla ilgili çözüm önerilerini Dodurga halkıyla paylaşmıştır. Araştırıp soruşturmadan, bilgi sahibi olmadan yapılan yorumlar ve haberler toplumun 'özgür basın' yapısına olan güvenini sarsacaktır..