Başkan Erdoğan-Draghi görüşmesindeki pozitif hava İtalya basınında: Ortak, dost, müttefik

Dün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İtalya Başbakanı Mario Draghi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve Draghi, hükümetler arası zirve toplantısı sonrası ortak basın açıklaması yaptı.

ARABULUCULUK İÇİN TEŞEKKÜR

Zirvede iki ülke arasındaki ilişkilerin kurumsallaşmasını pekiştirecek 9 anlaşma imzalandı. Görüşmede Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere sürecine geri dönülmesi vurgulandı. İtalya Başbakanı Draghi, Türkiye'ye özellikle tahıl ambargosunun kaldırılmasına yönelik arabuluculuk çabaları nedeniyle teşekkür etti.

İŞBİRLİĞİ İÇİN 9 ANLAŞMA İMZALANDI

Erdoğan ve Draghi görüşmesi, İtalya basınında da geniş yer buldu. İtalyan haber ajansı ANSA, Draghi ve Erdoğan'ın Ukrayna konusunda birleştiğini yazdı ve iki ülke arasında 'işbirliğini güçlendirmek' için 9 anlaşma imzalandığını vurguladı.

'ORTAK, DOST, MÜTTEFİK' TÜRKİYE GÖRÜŞME

Son hükümetler arası toplantıdan on yıl sonra İtalya ve Türkiye arasındaki zirvenin, iki 'ortak, dost, müttefik' ülke arasındaki ilişkiyi güçlendireceği ifade edildi.

Il Post ise, İtalyan Başbakan Mario Draghi ve çok sayıda İtalyan bakanın, Erdoğan ve hükümetinin bazı üyeleriyle görüşmek üzere Ankara'ya resmi bir ziyarette bulunduğunu yazdı.

Siyasi ve diplomatik açıdan çok önemli olduğu vurgulanan toplantının, iki ülke liderlerinin son on yılda düzenlediği ilk toplantı olma özelliğini de taşıdığı ifade edildi.

Draghi'nin basın toplantısında konuşmasına "İtalya ve Türkiye ortak, dost, müttefik" diyerek başlamasının altı çizildi.

PUTİN RUSYA'SINA KARŞI GÜÇBİRLİĞİ

Haberde, Draghi'nin "Ukrayna'daki savaştan başlayarak büyük zorluklarla karşı karşıyayız ve bunlarla yüzleşmek için birlikte çalışmak istiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Haberde ayrıca, "Vladimir Putin'in Rusya'sına karşı güç birliği yapma ihtiyacı, İtalya ile Türkiye arasında yeni kurulan uyumun tek olmasa da en önemli nedenlerinden biriydi" ifadelerine yer verildi.

İKİLİ İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ VURGUSU

İtalya'nın Il Sole 24 Ore gazetesi de, Draghi'nin İtalya ve Türkiye'nin ortak, dost ve müttefik olduğu sözlerini manşete taşıdı. Haberde, Roma'daki son zirveden on yıl sonra, Mario Draghi'nin hükümetin yarısı ile birlikte İtalya ve Türkiye arasındaki ikili ilişkileri yeniden canlandırılması için Ankara'ya gittiği vurgulandı.

İKİ ÜLKE ARASINDA ORTAK İRADE

Habere Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin jeopolitik senaryoyu alt üst ettiği ve uluslararası dengeleri bozduğu yazıldı. İtalyan Başbakan'ın, basın toplantısındaki "İtalya ile Türkiye arasındaki ortaklığı güçlendirmek için ortak bir irade var, iki ülke istikrarlı ve kalıcı bir barış için birlikte çalışıyor" sözleri yer aldı.

İŞGALİ BİRLİKTE KINIYORUZ

İtalyan haber sitesi Quotidiano Nazionale, "Draghi Türkiye'de Erdoğan ile görüştü: 'Birlikte Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınıyoruz" başlığını attı.