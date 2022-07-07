Geçtiğimiz ay İstanbul Kadıköy'de yapılan izinsiz gösterid polise yumruk atan DBP'li Saliha Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik TBMM'de yapılan oylamada HDP ve CHP red oyu kullandı. İki partinin aksi yönde desteğine karşın polise saldıran Aydeniz'in dokunulmazlığı kaldırıldı
PKK'LI AYDENİZ'İ TERCİH ETTİ
Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM'de yapılan oylamada CHP'nin ret oyu kullanmasının ardından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.
Bakan Soylu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
Bildiğimiz CHP Yalan, fitne, iki yüzlülük CHP; Türk Polisi-PKK tercihinde gözünü kırpmadan PKK'lı Saliha Aydeniz'i tercih etti. Kılıçdaroğlu'nun da, polis istismarı yapan sünepelerinin de TBMM çatısı altındaki bu tercihten yüzü kızarmaz kaderdaşlarınız 6'lı masaya hayırlı olsun.
İZİNSİZ EYLEMDE POLİSİ ISIRDI
2019 yılında yine bebek katili Öcalan için yürüyüşleri engellenen sempatizanlar, ekiplerce durdurulmaya çalışılırken, sözde vekil Salihe Aydeniz bir polisin kolunu ısırmıştı.