Geçtiğimiz ay İstanbul Kadıköy'de yapılan izinsiz gösterid polise yumruk atan DBP'li Saliha Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik TBMM'de yapılan oylamada HDP ve CHP red oyu kullandı. İki partinin aksi yönde desteğine karşın polise saldıran Aydeniz'in dokunulmazlığı kaldırıldı

PKK'LI AYDENİZ'İ TERCİH ETTİ

Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM'de yapılan oylamada CHP'nin ret oyu kullanmasının ardından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.