Otomobiline haciz koyulan emekli asker Akşener’in tazminatını gönderdi

Ömer Beyazoğlu, askerlik mesleğinde uzun yıllar görev yaptıktan sonra emekliye ayrıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili bir haberin altına Temmuz 2018'de 3 kelimelik yorum yapan Beyazoğlu, Akşener'in kendisi hakkında ceza ve 11 bin TL'lik manevi tazminat davası açtığını adresine gelen ihbar mektubuyla öğrendi. Beyazoğlu, hakkında verilen cezanın geriye bırakılmasına hükmedildi.

MAHKEME KARARINDA DİRETTİ

Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen ve emekli askerin tüm olumlu yaklaşımlarına rağmen Akşener'in geri adım atmadığı davada mahkeme, Beyazoğlu'nu 11 bin TL para cezasına çarptırdı. Eline ulaşan mahkeme kararıyla büyük bir şok yaşayan Ömer Beyazoğlu, kararı İstinaf Mahkemesine taşıdı ve üst mahkemenin geri gönderdiği dosyayı 22 Nisan 2022 tarihinde görülen duruşmada değerlendiren Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesi kararında diretti.

İKİNCİ ŞOKU HACİZ İHBARIYLA YAŞADI

Daha bu dava sonucu henüz kendisine tebliğ edilmeyen Beyazoğlu, ikinci şoku eline ulaşan haciz ihbarıyla yaşadı. Akşener'in kendisi hakkında açtığı 11 bin liralık manevi tazminat davası nedeniyle aracına haciz uygulanan Beyazoğlu, duruma tepki gösterdi.



VATANDAŞLAR ZOR DURUMDA KALIYOR

Bir haberin altına 3 kelimelik yorum yaptıktan sonra aracına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından haciz koyulan emekli asker tazminatı ödedi.