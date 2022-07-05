CHP Parti Meclis Üyesi ve eski milletvekili Eren Erdem, geçtiğimiz Cuma günü Şile'de bir akaryakıt istasyonunda akılalmaz bir algı operasyonuna kalkıştı. Beraberindeki partili bir heyetle yakıt istasyonuna gelen Erdem, yetkililerinden izin almadan çekim yapmaya çalıştı. Erdem, İBB'de kıyı temizleme personeli olan Kadir B.'yi çiftçi gibi gösterdi. İBB çalışanı Kadir B. traktörü pompaya yaklaştırılarak 1405.25 TL'ye yakıt alındı.



İSTASYON ÇALIŞANLARINDAN ERDEM'E TEPKİ

Eren Erdem, traktörün önünde röportaj verdiği sırada istasyon çalışanlarının tepkisiyle karşılaştı. Çalışanlar, istasyonun özel bir mülk olduğunu ve izin almadan çekim yapılamayacağını söyledi. Milletvekili olduğunu dile getiren Erdem, çekimlerine devam etti.

İstasyonun market bölümünde bir kadın ile röportaj yapmaya çalıştı. Eren Erdem ise, İBB çalışanı Kadir B.'nin traktör yakıt parasını kardeşi Erdeniz Erdem'in kredi kartıyla ödedi.

BİR ALGI OPERASYONU DA KÖYDE

Daha sonra, aslında Çayırbaşı Mahallesi'nde 2 dönümlük arazide tarım yapan Durmuş T. ile Akçaköse köyüne gidip Kadir B.'nin traktörüyle, köyün en çok tarım yapan çiftçisiymiş gibi röportaj yaptı.



İSTASYONDA HABERSİZ ÇEKİM YAPMAYA ÇALIŞTILAR

Şile'de yakıt istasyonunda uzun yıllardır çalışan Hakkı Selim yaşananlara tepki göstererek;

Çayırbaşı'ndan bir tane traktör geldi. İstasyonun yan tarafına yanaştı. Beklemeye başladı. Arkadaşım gidip kendisine 'niye bekliyorsun' diye sorduğunda, 'Ağabey birisi gelecek, traktörümün mazotu alacak' dediğini söyledi. Ondan sonra aradan 1 saat geçti, 1 saat sonra istasyona 3-4 araba ve CHP Milletvekili Eren Erdem geldi.