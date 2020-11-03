Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Siyaset
    • 03.11.2020 14:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.11.2020 14:47
    ABONE OL

    Eş Genel Başkanı 'ın " vergilerini neden kullanmıyorsunuz?" sorusu üzerinden oluşturduğu algı çöktü

    'nin 17 Ağustos 1999'da yaşadığı Marmara i felaketinin ardından devlet kilitlenmiti. Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in ise kıyılamadığı için uykusundan uyandırılamadığı için uykusundan uyandırılamamıştı. 'nin iktidara gelmesiyle birlikte ise devlet, afet bölgelerine dakikalar içinde ulaşıp afetzedelerin yaralarını sarmak için kolları hızla sıvıyor. Hal böyleyken Eş Genel Başkanı , toplanan deprem vergilerinin kullanılmadığı ifitrasını attı. Rakamlar ise Buldan'ı yalanlamaya yetiyor.

    HDP'li Buldan'ın deprem vergisi iftirası çöktü

    Türkiye, 30 Ekim Cuma günü İzmir'de öğleden sonra meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha tek vücut oldu. Devlet, tüm kurumlarıyla bir yandan enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışırken diğer yandan da depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber oldu. Yapılan yardımları görmezden gelenler ise her zaman olduğu gibi iftira atmaktan geri durmadı. Onlardan biri de HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan.

    "DEPREM VERGİLERİNİ NEDEN KULLANMIYORSUNUZ?"
    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yapılan yardımları ve harcanan paraları görmezden gelip "Deprem vergilerini nereye harcadınız? Neden kullanmıyorsunuz?" cümlesiyle algı oluşturmaya çalıştı.

    RAKAMLAR YALANLIYOR
    Buldan'ın bu iddiasını ise rakamlar yalanlıyor. Çünkü bugüne kadar deprem için 147,211 milyar lira vergi toplandı. Ülkemizde meydana gelen depremlerin ardından yaraların sarılması için harcanan miktar ise bunun neredeyse 10 katına denk gelen 1,215 trilyon lira.

    ELAZIĞ DEPREMİNDEN SONRA YAPILAN BİNALAR

    KALEM KALEM HARCANAN MİKTARLAR

    NOT: 24 Ocak 2020'de Elazığ'da meydana gelen depremin ardından harcanan 4 milyar lira tabloda yer almıyor. Elazığ'a harcanan miktarın ise 6 milyar lirayı bulması bekleniyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Siyaset HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın "Deprem vergilerini neden kullanmıyorsunuz?" sorusu üzerinden oluşturduğu algı çöktü