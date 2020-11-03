Türkiye, 30 Ekim Cuma günü İzmir'de öğleden sonra meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha tek vücut oldu. Devlet, tüm kurumlarıyla bir yandan enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışırken diğer yandan da depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber oldu. Yapılan yardımları görmezden gelenler ise her zaman olduğu gibi iftira atmaktan geri durmadı. Onlardan biri de HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan.

"DEPREM VERGİLERİNİ NEDEN KULLANMIYORSUNUZ?"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yapılan yardımları ve harcanan paraları görmezden gelip "Deprem vergilerini nereye harcadınız? Neden kullanmıyorsunuz?" cümlesiyle algı oluşturmaya çalıştı.