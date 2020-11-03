"FELAKETİN SİYASETİ OLMAZ"

Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hiçbir zaman afetler üzerinden siyasi hesap içine girmediklerini söyledi. Akşener, "Felaketin siyaseti olmaz. Biz bu konuda hiçbir siyasi hesabın içinde olmadık, olmayacağız" ifadelerini kullandı.