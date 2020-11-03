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    • Siyaset
    • 03.11.2020 14:00
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    • 03.11.2020 14:03
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    İYİ Partili eski Başkanı Durmuş Yılmaz'ı Genel Başkanı Akşener ters köşe yaptı

    Eski Başkanı İYİ Partili Durmuş Yılmaz, 'deki in ilk anından itibaren tüm imkanlarını seferber eden 'a ifitrada bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı ise bugün yaptığı "Felaketin siyaseti olmaz" açıklamasıyla Yılmaz'ı ters köşeye yatırdı.

    Meral Akşener'den Kızılay'a iftira atan Durmuş Yılmaz'a ters köşe

    İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, İzmir depreminin ardından Kızılay'ı hedef alan bir paylaşımda bulunmuştu. "Geçmişi başarılarla dolu Türk Kızılay'ı İzmir depreminin neresinde; gören, duyan, bilen var mı?" ifadelerini kullanan Yılmaz'a, vatandaşlar Kızılay'ın deprem sonrası yürüttüğü yardım çalışmalarının fotoğraflarını paylaşarak cevap verdi.

    "FELAKETİN SİYASETİ OLMAZ"
    Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hiçbir zaman afetler üzerinden siyasi hesap içine girmediklerini söyledi. Akşener, "Felaketin siyaseti olmaz. Biz bu konuda hiçbir siyasi hesabın içinde olmadık, olmayacağız" ifadelerini kullandı.
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    Haberler Siyaset İYİ Partili eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ı Genel Başkanı Akşener ters köşe yaptı