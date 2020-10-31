"DÜN HASTANEYE NAKLEDİLDİK"

Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesi ile hastane ortamına nakledilmiştir. Şükürler olsun, şimdi biraz daha iyiyiz.

"İZMİR DEPREMİNDE HAYATLARINI KAYBEDENLERE ALLAH'TAN RAHMET DİLERİM"

Bu vesile ile tüm hastalara ve İzmir depreminde yaralananlara acil şifalar, depremde hayatını kaybeden İzmirli hemşehrilerimize Allah'tan rahmet diliyorum.