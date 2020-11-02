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    • 02.11.2020 15:57
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    • 02.11.2020 16:00
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun acı günü

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun vefat eden kayınpederi , 'un Of ilçesinde toprağa verildi. Cenazeye 'nun yanı sıra , Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı ve vatandaşlar da katıldı.

    AA
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın acı günü

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun vefat eden kayınpederi Hamit Vahapoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.



    İKİNDİ NAMAZINDAN SONRA TOPRAĞA VERİLDİ
    Ankara'da vefat eden Hamit Vahapoğlu için Of ilçesine bağlı Saraçlı Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ve vatandaşlar katıldı.

    Bakan Karaismailoğlu ile yakınları, törende taziyeleri kabul etti. Hamit Vahapoğlu'nun cenazesi, ikindi namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
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