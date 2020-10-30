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    • Siyaset
    • 30.10.2020 14:34
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    • 30.10.2020 14:42
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    Kendinden önce yönetimlerinde liyakat olmadığını iddia eden , 'nın yeğenini işe aldı

    Büyükşehir Belediye Başkanı , kendinden önceki yönetimlerinde liyakat olmadığını her defasında dillendiriyor. Ancak son yaptığıyla adeta kendini yalanladı. İmamoğlu, 'li 'nın yeğeni Ayça Nur Ataklı'yı Kültür A.Ş.'de işe aldı.

    Barış Savaş
    Hayrettin Şaşmaz
    Her fırsatta liyakat diyen İmamoğlu kendini yalanladı

    Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanı 'na yönelik eleştirileriyle gündeme gelen Korkusuz Gazetesi ve TELE1 yorumcusu bu sözlerinin ardından kısa süre içerisinde 'li 'den ve Ekrem İmamoğlu'ndan özür dilemişti.

    YEĞENİ İBB'DE İŞE GİRDİ
    Sonrasında sözlerinin arkasında olduğun fakat kişilerle ilgili bir sorunu olmadığı gibi orta yollu ifadelerle havayı yumuşatan Can Ataklı'nın bu özürden sonra İBB ile ilişkisini farklı bir boyuta taşıdığı iddia ediliyor. Daha önce CHP ve İBB'ye "CHP'liler için ne hazin bir durum. 25 yılda İBB Genel sekreteri olabilecek bir kişi bile yetiştirememişler" sözleriyle eleştirilerde bulunan Can Ataklı'nın yeğeni İBB'de işe alındı!

    13 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARDILAR, YERLERİNİ CHP TEŞKİLATINDAKİ CV'LER ALDI
    (İBB) yönetimi 23 Haziran 2019 İstanbul seçimleri öncesinde meydanlarda İBB'de liyakata dayalı atama yapılacağına dair söz verdi. Göreve geldikten sonra tecrübeli 13 bin çalışanı işten çıkardı. Boşalan kadrolara ise il ve ilçe teşkilatlarında CV'si olan CHP'lileri aldı. Ataklı İBB'ye böyle vurmuş, ardından yaşanan kriz sonrası özür dilemişti.


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