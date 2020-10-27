NE OLMUŞTU?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve tecrübeli siyasetçi Ümit Özdağ, geçtiğimiz hafta pazartesi günü katıldığı bir canlı yayında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'yle bağlantıları olduğu konusunda Meral Akşener'i uyardığını Akşener'in ise bir sorun olmadığını söylediğini aktardı. Bu gelişme sonrası Buğra Kavuncu, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu. Meral Akşener ise Ümit Özdağ'ın söz konusu iddialarını yalanladı. Özdağ'ın aktardığı bilgiler arasında en çarpıcı olanı ise Buğra Kavuncu'nun dayısı Enver Altaylı'nın FETÖ'de üst düzey görevlerde buluması ve CIA'ın Orta Asya sorumlusu Ruhi Nazır'la yakın temas içinde bulunması oldu.