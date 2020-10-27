İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın geçtiğimiz hafta partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cülükle suçlamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık, Kavuncu hakkında soruşturma başlattı.
KAVUNCU'DAN AÇIKLAMA
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu Twitter hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı "Geçen hafta yaptığımız suç duyurusunda, Savcılık makamına verilemeyecek bir hesabımız olmadığını belirtmiştik. Bu doğrultuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımda soruşturma başlatıldığını memnuniyetle öğrendim.
Bu sabah avukatlarım, Savcılık makamına ifade vermek üzere hazır olduğumu ve davet beklediğimi de bildirdiler. Yüce Türk yargısına yardımcı olmak ve iftiralara cevap vermek için hazırım."
NE OLMUŞTU?
İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve tecrübeli siyasetçi Ümit Özdağ, geçtiğimiz hafta pazartesi günü katıldığı bir canlı yayında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'yle bağlantıları olduğu konusunda Meral Akşener'i uyardığını Akşener'in ise bir sorun olmadığını söylediğini aktardı. Bu gelişme sonrası Buğra Kavuncu, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu. Meral Akşener ise Ümit Özdağ'ın söz konusu iddialarını yalanladı. Özdağ'ın aktardığı bilgiler arasında en çarpıcı olanı ise Buğra Kavuncu'nun dayısı Enver Altaylı'nın FETÖ'de üst düzey görevlerde buluması ve CIA'ın Orta Asya sorumlusu Ruhi Nazır'la yakın temas içinde bulunması oldu.