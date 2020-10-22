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    • Siyaset
    • 22.10.2020 16:02
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    • 22.10.2020 16:05
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    , 'nın i sabit tutmasına tepki gösterdi

    , i yüzde 10,25'te sabit tuttu. Faiz lobilerinin ekmeğine yağ süren Cumhuriyet Halk Partisi ise Merkez Bankası'nın bu kararını beğenmedi. yaptığı paylaşımda "Öngörülemeyen yönetim bir hata daha yapmış oldu" ifadelerini kullandı.

    Faizlerin artmasını bekleyen CHP'yi Merkez Bankası'nın kararı tatmin etmedi

    Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını duyurdu. 24 Eylül'deki son Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmişti.

    FAİZİ SABİT TUTTU
    Merkez Bankası, bugün gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısının ardından açıkladığı faiz kararında bir değişikliğe gitmedi. Böylece politika faiz oranı yüzde 10,25'te sabit kaldı.

    CHP'DEN "NEDEN FAİZ ARTMADI" TEPKİSİ
    Merkez Bankası'nın faiz kararında bir değişikliğe gitmemesi sonucu CHP'den tepki geldi. Merkez'in kararında faizi neden yükseltmediğini sorgulayan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, sosyal medya hesabından kararı şu sözlerle eleştirdi "Bütün piyasa en az 2 puan faiz artışı bekliyordu...Bu beklenti bütün piyasada satın alındı ve kur 10 kuruş düştü... TCMB 'Sürpriz ve Beklenmeyen' bir biçimde faizi sabit tuttu.. Kur uçmaya başladı... Öngörülemeyen yönetim bir hata daha yapmış oldu... Bundan sonra daha zor..."
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    Haberler Siyaset CHP, Merkez Bankası'nın faizi sabit tutmasına tepki gösterdi