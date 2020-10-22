CHP'DEN "NEDEN FAİZ ARTMADI" TEPKİSİ

Merkez Bankası'nın faiz kararında bir değişikliğe gitmemesi sonucu CHP'den tepki geldi. Merkez'in kararında faizi neden yükseltmediğini sorgulayan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, sosyal medya hesabından kararı şu sözlerle eleştirdi "Bütün piyasa en az 2 puan faiz artışı bekliyordu...Bu beklenti bütün piyasada satın alındı ve kur 10 kuruş düştü... TCMB 'Sürpriz ve Beklenmeyen' bir biçimde faizi sabit tuttu.. Kur uçmaya başladı... Öngörülemeyen yönetim bir hata daha yapmış oldu... Bundan sonra daha zor..."