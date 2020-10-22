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    • 22.10.2020 16:19
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    Son dakika: 'cü eski korgeneral yeniden hakim karşısında

    'nün darbe girişimine ilişkin hakkında verilen beraat kararının Yargıtayca bozulmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı () Muhabere ve olan eski korgeneral yeniden hakim karşısında.

    Dilhan Dumanoğlu
    O alçak yeniden yargılanacak!
    'nün darbe girişimine ilişkin açılan davada 2. , sanıklar eski KKK Muhabere ve korgeneral , olay tarihinde tümgeneral rütbesiyle EDOK Kurmay Başkanı olan Hamza Koçyiğit ve eski Harekat Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış cezasına çarptırılmıştı.

    Mahkeme, sanıklardan dönemin EDOK Okullar Komutanı eski korgeneral Abdullah Barutcu, dönemin Muharebe Geliştirme Başkanı eski tuğgeneral Mehmet Topçu ve gözlem subayı Ersal Duman'ın ise beraatlerine karar vermişti.



    İYİDİL İTİRAZLA YENİDEN TUTUKLANMIŞTI
    İstinaf kanun yoluna başvurulmasının ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, İyidil hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kaldırarak sanığın beraatine hükmetmişti.

    Daire ayrıca, sanıklar Koçyiğit ve Yanıkoğlu'na "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, Barutcu, Topçu ve Duman hakkındaki beraat kararlarını hukuka uygun bulmuştu.

    İstinaf mahkemesinin kararı üzerine tahliye edilen Metin İyidil, yapılan itirazla tekrar tutuklanmıştı. Temyiz üzerine dosya, Yargıtay 16. gelmişti.

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    Haberler Güncel Son dakika: FETÖ'cü eski korgeneral Metin İyidil yeniden hakim karşısında