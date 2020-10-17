Yabancı basına verdiği Türkiye'ye yönelik eleştiri demeçleriyle gündemden düşmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yine oldukça tepki çeken bir röportaja imza attı.

Haftalık yayınlanan Fransız dergisi Marianne'le İstanbul'da özel bir röportaj gerçekleştiren Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin gündemine yönelik açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'DE DEMOKRASİ AÇLIĞI VAR"

Belediye başkanı seçildiği dönemden itibaren eksiksiz bir hizmet anlayışı sunduğunu söyleyen İmamoğlu, Türkiye'de demokrasi anlayışını kendisinin temsil ettiğini iddia etti. İmamoğlu, Türkiye'de bariz bir "demokrasi açlığı" olduğunu söyleyerek, Türkiye'nin siyasal kimliğini itibarsızlaştırma çabasında olan yabancı devletlerin ekmeğine yağ sürdü.