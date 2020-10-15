BAŞKAN ERDOĞAN "İSTİFA ETMELİ" DEMİŞTİ

Öte yandan dün TBMM'de AK Parti Grup Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Engin Yıldırım'ın skandal paylaşımı hakkında "Demek ki tartışmalı bir tweet attı. Tartışmalı bir tweet attığı için de tartışılır hale geldi. Bunu özellikle bireysel bir tweet olarak değerlendirmek doğru olmaz. Çünkü 'Bütün çalışıyoruz. Işıklarımız yanıyor.' ifadesiyle zaten bir bütünü adeta bir kolektif yapıyı ifade eden bir yaklaşım burada söz konusu. Çok talihsiz bir açıklama. Bu talihsiz açıklamayı keşke yapmamış olsaydı. Kaldı ki bir üyenin üzerine böyle bir şey düşmezdi. AYM üyesinin adeta böyle bir sürecin içinde farklı bir şekilde yer alması adeta bir siyasete soyunmuş olması; çok arzu ediyorsan bu işi istifa edersin, gelirsin siyasetin içerisine girersin. Siyasetin içinde bunu da bundan daha ötesini de söyleme şansını da yakalarsın" ifadelerini kullanmıştı.