Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof. Dr. Engin Yıldırım, önceki akşam AYM binasının ışıklarının yandığı bir fotoğrafı paylaşarak "Işıklar yanıyor" yazdı ve darbe imasında bulundu. Yıldırım'ın bu paylaşımı o akşam ve dün adeta gündemi belirledi. Gelen tepkiler üzerine AYM üyesi tweeti silip özür dilese de henüz istifa etmedi.
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Prof. Dr. Engin Yıldırım'a sahip çıkan yaptığının yanlış olduğunu söylemeyen isimlerden biri de Ahmet Necdet Sezer oldu. 06.01.1998-28.09.1998 arasında Anayasa Mahkemesi Başkanlığı yapan ve 2000-2007 yılları arasında Cumhurbaşkanı olarak adeta Çankaya Köşkü'nden dışarı adım atmayan Ahmet Necdet Sezer, Yıldırım'ın paylaşımıyla ilgili "13 Ekim Ankara'nın başkent oluşunun 97. yılıydı, bu yüzden Ankara'da tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ışıkları açıktı" ifadelerini kullandı.
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Ahmet Necdet Sezer ismi Türk siyasi tarihinde sebep olduğu krizlerle akıllarda. Sezer, 19 Şubat 2001'deki MGK toplantısında Başbakan Bülent Ecevit'in önüne Anayasa'yı fırlatmıştı. Bu skandal sonrası Türk ekonomisinin uzun süre toparlanamadığı ekonomik kriz patlak verdi. Sezer, ayrıca cumhurbaşkanlığı döneminde 67 yasa, 22 bakanlar kurulu kararı ve 729 müşterek kararnameyi iade ederek "veto hakkını en çok kullanan cumhurbaşkanı" unvanını kazandı.
BAŞKAN ERDOĞAN "İSTİFA ETMELİ" DEMİŞTİ
Öte yandan dün TBMM'de AK Parti Grup Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Engin Yıldırım'ın skandal paylaşımı hakkında "Demek ki tartışmalı bir tweet attı. Tartışmalı bir tweet attığı için de tartışılır hale geldi. Bunu özellikle bireysel bir tweet olarak değerlendirmek doğru olmaz. Çünkü 'Bütün çalışıyoruz. Işıklarımız yanıyor.' ifadesiyle zaten bir bütünü adeta bir kolektif yapıyı ifade eden bir yaklaşım burada söz konusu. Çok talihsiz bir açıklama. Bu talihsiz açıklamayı keşke yapmamış olsaydı. Kaldı ki bir üyenin üzerine böyle bir şey düşmezdi. AYM üyesinin adeta böyle bir sürecin içinde farklı bir şekilde yer alması adeta bir siyasete soyunmuş olması; çok arzu ediyorsan bu işi istifa edersin, gelirsin siyasetin içerisine girersin. Siyasetin içinde bunu da bundan daha ötesini de söyleme şansını da yakalarsın" ifadelerini kullanmıştı.