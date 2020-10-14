Mut ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Haydarköy Mahallesi'ndeki zeytin ağacı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ekiplerinin incelemesi, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23 Aralık 2009 tarihli 5577 sayılı kararı ile 'anıt ağaç' olarak tescil edildi. 10 Şubat 2010'da ise bin 300 yıllık olduğu belirlendikten sonra bölgeye gidenlerin uğrak yeri haline gelen ağacın meyvesi ve yağı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilecek olması ile gündeme geldi.