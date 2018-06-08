24 Haziran seçimlerine az bir zaman kala partiler siyasi programlarını açıkladılar. Meral Akşenerbaşkanlığındaki İYİ Parti'nin 24 Haziran seçimleri öncesi yayınladıkları programda dikkat çeken detaylara ulaşıldı. Akşener'in programında FETÖ ile mücadeleye ilişkin hiç bir bilgi yer almadı. FETÖ ile mücadeleye ilişkin hiçbir şey ifade edemeyen Akşener aksine, kanlı terör örgütünün rahatsız olduğu yerli ve milli kurumları kapatma vaadinde bulunuyor.

FETÖ MEDYASI ÖVGÜLER DİZİYORDU

FETÖ'ye yakın medya kurumları İYİ Parti Genel Başkanı Akşener için "Demir Kadın, Dişi Kurt" gibi sıfatlarla algı çalışması yaparken, örgütün Akşener'e neden sahip çıktığı da ortaya çıktı. 17-25 Aralık operasyonu, CHP ve MHP'ye kaset komploları ile siyaseti dizayn etmek isteyen FETÖ, Akşener'i operasyonlarında kullanmak için tüm güçleriyle desteklediler. İşte tüm gerçekliği ile FETÖ ve Akşener arasındaki kirli ittifakın detayları...



İyi Parti Genel Merkez İletişim Sorumlusu Kerim Çoraklık: Akşener'in "Benim de tanıdığım, sevdiğim bir genç" dediği Çoraklık, 8 Mayıs'ta FETÖ propagandası yapmaktan gözaltına alındı. Bunun üzerine parti yönetimi, Çoraklık'ın partide profesyonel bir görevi olmadığını duyurdu. Ancak tutuklanan Çoraklık ifadesinde, "Yaklaşık 3-4 aydır partinin sosyal medya komisyonunda sigortalı olarak çalışıyorum" dedi.

İyi Parti Çukurova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa Bozdoğan:

FETÖ soruşturmasında 3 Haziran'da gözaltına alındı. Kaldığı evin "sorumlu abisi" olduğu ileri sürülen Tıp Fakültesi öğrencisi Bozdoğan, askeri liselere hazırlanan gençleri, ders çalıştırma bahanesiyle örgüte kazandırmakla suçlanıyor.

Esma Bekar: Akşener'in "20 yıllık devlet memuru ve muhteşem bir ülkücüdür" dediği eski sekreteri Bekar, 15 Temmuz sonrası meslekten ihraç edilen TBMM'de görevli 41 kişiden biri oldu.

İyi Parti Bursa İl eski Yöneticisi Levent Özeren: 4 Haziran'da FETÖ propagandasından gözaltına alındı.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Fatih Mehmet Şeker: Kitabında teröristbaşı Gülen'e methiyeler dizdi. Kitapta FETÖ için, 'hizmet hareketi' tanımını kullandı. İyi Parti İstanbul 2. bölge, ikinci sıradan vekil adayı gösterildi.

İyi Parti Merkez Danışma Kurulu Üyesi Cemalettin Şimşek: FETÖ'nün gazete ve televizyonlarına yönelik operasyonlara "eşkıyalık" olarak tanımladı.

İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi Azmi Yetim: 15 Temmuz darbe girişimini "provokasyon" olarak tanımladı, selalardan rahatsız olduğunu açıkladı.

USLU İLE MESAJLAŞMALARINI SİLDİ

Meral Akşener, FETÖ'nün kara kutusu Emre Uslu ile karşılıklı yazışmaları silmesine ilişkin suskunluğunu da sürdürüyor. Uslu'nun Akşener'e yazdığı yazılar ise duruyor. Uslu'nun Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olacağını yıllar öncesinden açıklaması dikkat çekici bulunuyor.