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  1. Bahçeli'den Gül açıklaması

'li Tezcan canlı yayında topukladı! CHP'de sular durulmuyor

Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen , bir partilinin tepki göstermesi üzerine hemen kaçmaya çalıştı. Tepki gösteren partili ise karga tulumba dışarı atılmaya çalışıldı.

CHPli Tezcan canlı yayında topukladı! CHPde sular durulmuyor

Genel Başkan Yardımcısı , partisinin genel merkezinde kameralar karşısında geçti.

24 Haziran genel seçimlerine ilişkin açıklamalar yapan Tezcan'ın hedefinde yine Cumhurbaşkanı vardı.

GERGİN ANLAR

Tezcan'ın açıklamalarına devam ettiği anda bir anda kadraja giren partili, gerginliğe neden oldu.

BÜLENT TEZCAN KAÇTI

CHP yönetimini protesto eden partiliyi gören Tezcan, hemen kürsüden ayrıldı.

Görevlilerin müdahale etmesinden sonra Tezcan geri dönerek açıklamalarına devam etti.

Bu sırada protestocunun, milletvekilliğine aday olduğunu söylediği duyuldu.

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  • 27 Nisan 2018, Cuma 13:16
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