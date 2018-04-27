CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, partisinin genel merkezinde kameralar karşısında geçti.

24 Haziran genel seçimlerine ilişkin açıklamalar yapan Tezcan'ın hedefinde yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı.

GERGİN ANLAR

Tezcan'ın açıklamalarına devam ettiği anda bir anda kadraja giren partili, gerginliğe neden oldu.

BÜLENT TEZCAN KAÇTI

CHP yönetimini protesto eden partiliyi gören Tezcan, hemen kürsüden ayrıldı.

Görevlilerin müdahale etmesinden sonra Tezcan geri dönerek açıklamalarına devam etti.

Bu sırada protestocunun, milletvekilliğine aday olduğunu söylediği duyuldu.