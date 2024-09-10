SGK GSS borcu yasal takip: GSS borcu ödenmezse ne olur?

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Türkiye'de 2012 yılından itibaren yürürlüğe giren Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemi, tüm vatandaşları sağlık güvencesi altına almayı amaçlasa da, prim borçları ödeme konusunda pek çok kişiyi zorlamaktadır. GSS borcu olan milyonlarca kişi, borçlarını ödemediklerinde karşılaşacakları yaptırımları ve hukuki süreçleri merak etmektedir. GSS primlerinin zamanında ödenmemesi durumunda SGK tarafından icra ve haciz gibi yasal işlemler başlatılabilir, ayrıca sağlık hizmetlerinden faydalanma imkanı da kısıtlanabilir.

GSS Borcu Ödenmezse Ne Olur? GSS borcu zamanında ödenmezse belirli yaptırımlarla karşı karşıya kalacaktır. Öncelikle borç belirli bir süre birikirse SGK borçlulara icra veya haciz yoluyla hukuki işlem başlatabilir. Bu süreç borcun ödenmemesi durumunda devreye giren önemli bir aşamadır. Yani SGK sağlık hizmetlerinden tam olarak yararlanabilmek için borcun tamamının ödenmesi gerekmektedir. Ödenmemiş borçlar sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlayabilir ve ayrıca haciz ve icra sürecini tetikleyebilir.