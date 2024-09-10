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SGK GSS borcu yasal takip: GSS borcu ödenmezse ne olur?

Türkiye'de Genel Sağlık Sigortası (GSS), 2012 yılından bu yana prim ödeme gerektiren bir sistem olarak vatandaşların hayatına girmiştir. Ancak milyonlarca kişi GSS borçları hakkında çeşitli sorular sormakta ve ödenmeyen borçların hangi yaptırımlara yol açacağını merak etmektedir. 10 Eylül Salı günü vatandaşların gündeminde en çok merak edilen konu SGK GSS borçlarının hukuki takip süreciydi. Peki, GSS borcu ödenmezse ne olur? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 15:01 Güncelleme Tarihi 10 Eylül 2024, 15:28
SGK GSS borcu yasal takip: GSS borcu ödenmezse ne olur?

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Türkiye'de 2012 yılından itibaren yürürlüğe giren Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemi, tüm vatandaşları sağlık güvencesi altına almayı amaçlasa da, prim borçları ödeme konusunda pek çok kişiyi zorlamaktadır. GSS borcu olan milyonlarca kişi, borçlarını ödemediklerinde karşılaşacakları yaptırımları ve hukuki süreçleri merak etmektedir. GSS primlerinin zamanında ödenmemesi durumunda SGK tarafından icra ve haciz gibi yasal işlemler başlatılabilir, ayrıca sağlık hizmetlerinden faydalanma imkanı da kısıtlanabilir.

GSS Borcu Ödenmezse Ne Olur?

GSS borcu zamanında ödenmezse belirli yaptırımlarla karşı karşıya kalacaktır. Öncelikle borç belirli bir süre birikirse SGK borçlulara icra veya haciz yoluyla hukuki işlem başlatabilir. Bu süreç borcun ödenmemesi durumunda devreye giren önemli bir aşamadır. Yani SGK sağlık hizmetlerinden tam olarak yararlanabilmek için borcun tamamının ödenmesi gerekmektedir. Ödenmemiş borçlar sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlayabilir ve ayrıca haciz ve icra sürecini tetikleyebilir.

GSS Borcu Nasıl Silinir?

Devlet, GSS borcunu ödeyemeyen veya ödemekte zorluk çeken vatandaşlar için zaman zaman çeşitli aflar ve yeniden yapılandırma fırsatları sunmaktadır. Bu bağlamda vatandaşlar borçlarının silinmesi veya taksitlendirilmesi için başvuruda bulunabilirler. Ancak borcun tamamen silinmesi ancak belirli koşullar altında gerçekleşebilir. GSS borcu silme işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilir.

GSS Borcu Hangi Durumlarda Silinir?

Bazı özel durumlarda GSS borcu silinebilir. Örneğin gelir testi yaptırmamış ve dolayısıyla yüksek prim borcu olan vatandaşlar gelir testi yaptırarak borçlarını azaltabilir veya tamamen sildirebilirler. Gelir testi sonucunda haneye giren gelir belirli bir seviyenin altındaysa kişinin GSS prim borcu silinebilir veya devlet tarafından karşılanabilir.

Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama Linki: https://www.turkiye.gov.tr/sgk-gss-borc-dokumu

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