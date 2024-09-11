Genel Sağlık Sigortası GSS borcu nasıl ödenir? SGK GSS borç dökümü ekranı

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Genel Sağlık Sigortası, Türkiye'de herkesin sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için getirilen bir zorunluluktur. Ancak, çalışmayan ya da sigortasız bireyler için bu sistem, biriken borçlar nedeniyle büyük bir sorun haline gelebilmektedir. GSS borçlarının zamanında ödenmemesi durumunda karşılaşılacak yasal yaptırımlar ve sağlık hizmetlerinden yararlanamama riski, borçları ödemeyi daha da zorunlu kılar.

GSS Nedir ve Kimleri Kapsar? GSS, 1 Ocak 2012'de yapılan düzenlemeyle birlikte yürürlüğe giren ve tüm vatandaşların zorunlu olarak katılması gereken bir sağlık sigortası sistemidir. Çalışan bireyler için bu primler işverenler tarafından ödenirken, herhangi bir işte çalışmayan ya da serbest meslek sahibi olan vatandaşlar primlerini kendileri ödemekle yükümlüdür. GSS kapsamında, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için düzenli olarak prim ödenmesi şart koşulmuştur.