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Emeklilere 18.000 TL + 12.500 TL ödeme çıktı! 17 18 19 Eylül'de hesaplarda

Milyonlarca emekli vatandaşın her ay düzenli olarak aldığı emekli maaşları, Eylül ayı itibarıyla hesaplara yatırılacak. Özellikle 2024 Eylül emekli maaşı ödeme günleri ve maaşların hesaplara ne zaman geçeceği büyük bir merak konusu haline geldi. Aynı zamanda, bankaların promosyon kampanyaları da emeklilerin gündeminde.

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 15:50 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 15:50
Emeklilere 18.000 TL + 12.500 TL ödeme çıktı! 17 18 19 Eylül’de hesaplarda

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Milyonlarca emekli vatandaşın her ay aldığı maaşlar, Eylül 2024 itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanacak. Özellikle emekli maaşlarının hangi tarihlerde hesaplara geçeceği, emeklilerin gündeminde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Öte yandan, bankaların sunduğu promosyon fırsatları da dikkat çekiyor. Bu haberimizde, Eylül ayı emekli maaşı ödeme takvimi ve banka promosyonlarıyla ilgili tüm detayları bulabilirsiniz.

2024 Eylül Emekli Maaşları Ne Zaman Yatacak?

Maaşların ne zaman yatırılacağı sorusu cevabını buldu. Eylül ayı maaşları, 17 Eylül 2024 tarihinden itibaren emeklilerin hesaplarına aktarılmaya başlanacak. Ödemeler, emekli vatandaşların tahsis numaralarına göre değişiklik gösteriyor. Emekli maaşı ödemeleri, her ayın 17'si ile 26'sı arasında tahsis numaralarına göre yapılacak. 4A (SSK) ve 4B (Bağkur) emeklilerinin maaş ödeme günleri farklılık gösteriyor. İşte detaylar:

4A (SSK) Emekli Maaşı Ödeme Tarihleri

4A, yani SSK emeklileri için emekli maaşları, tahsis numarasının son rakamına göre yatırılacak. İşte Eylül 2024 maaşlarının ödeme günleri:

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar: 17 Eylül 2024

Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlar: 18 Eylül 2024

Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlar: 19 Eylül 2024

Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlar: 20 Eylül 2024

Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlar: 21 Eylül 2024

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlar: 22 Eylül 2024

Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlar: 23 Eylül 2024

Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlar: 24 Eylül 2024

Tahsis numarasının son rakamı 2 olanlar: 25 Eylül 2024

Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlar: 26 Eylül 2024

4B (Bağkur) Emekli Maaşı Ödeme Tarihleri

4B Bağkur emeklileri için de ödeme tarihleri yine tahsis numarasına göre belirlenmiştir. Eylül ayı maaşlarının hangi günlerde yatırılacağı şu şekilde sıralanıyor:

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: 25 Eylül 2024

Tahsis numarasının son rakamı 3 ve 1 olanlar: 26 Eylül 2024

Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: 27 Eylül 2024

Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar: 28 Eylül 2024

ING Bank'tan 18.000 TL'ye Varan Promosyon Fırsatı!

ING Bank, emekli maaşını taşıyan vatandaşlar için cazip bir promosyon kampanyası sunuyor. Bu kampanya kapsamında emekliler, ING'ye maaşlarını taşıdıkları takdirde 18.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanma şansına sahip oluyorlar. Özellikle son dönemde birçok bankanın emekli promosyon yarışına girmesiyle birlikte, ING'nin sunduğu bu teklif dikkat çekiyor.

Promosyon ödemesini alabilmek için, emeklilerin belirli koşulları sağlaması ve maaşlarını taşıma işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. ING'nin sunduğu bu fırsatı değerlendirmek isteyenler, "Cebimdeki Danışman" uygulaması üzerinden görüntülü görüşme yaparak işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlayabilirler.

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