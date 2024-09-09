Emeklilere 18.000 TL + 12.500 TL ödeme çıktı! 17 18 19 Eylül’de hesaplarda

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Milyonlarca emekli vatandaşın her ay aldığı maaşlar, Eylül 2024 itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanacak. Özellikle emekli maaşlarının hangi tarihlerde hesaplara geçeceği, emeklilerin gündeminde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Öte yandan, bankaların sunduğu promosyon fırsatları da dikkat çekiyor. Bu haberimizde, Eylül ayı emekli maaşı ödeme takvimi ve banka promosyonlarıyla ilgili tüm detayları bulabilirsiniz.

2024 Eylül Emekli Maaşları Ne Zaman Yatacak? Maaşların ne zaman yatırılacağı sorusu cevabını buldu. Eylül ayı maaşları, 17 Eylül 2024 tarihinden itibaren emeklilerin hesaplarına aktarılmaya başlanacak. Ödemeler, emekli vatandaşların tahsis numaralarına göre değişiklik gösteriyor. Emekli maaşı ödemeleri, her ayın 17'si ile 26'sı arasında tahsis numaralarına göre yapılacak. 4A (SSK) ve 4B (Bağkur) emeklilerinin maaş ödeme günleri farklılık gösteriyor. İşte detaylar: