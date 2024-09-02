EMEKLİYE YENİ MAAŞ SİSTEMİ | Primi olan yaşayacak! Yeni emeklilik modeliyle maaş hesabı nasıl değişecek?

İçinde olunan yılda emekli zammı güncelleme katsayısından (o yılın enflasyon oranı ve büyümesinin yüzde 30'unun toplamı) fazla ise o yıl emekli olmak daha avantajlı oluyor. Örneğin; bu yıl aylık bağlanan bir sigortalı, 2025'te emekli olandan yaklaşık yüzde 30 daha fazla maaş alabiliyor.

* EMEKLİLER NE İSTİYOR?

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) bu çalışmaya ilişkin beklentilerini açıkladı. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, "Yeni bir emeklilik aylığı hesaplama yöntemi belirlenmeli ve karma aylık hesaplama sistemine son verilmeli. 2000 yılı öncesindeki gösterge sisteminin devam ettirilmesini istiyoruz. Gösterge sistemi uygulandığında, emekli olunan yıllar arasında aylık fark olmayacak. Emekli olunan tarihlere bakılmaksızın prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları eşit olan emeklilerimizin intibakı da yapılmalı" dedi.

Emekli maaş zammı sistemini de değiştirilmesini isteyen Ergün, "TÜFE artışına endeksli zam oranları emeklilerimizi koruyan bir sistem olmadığından, bunun değiştirilmesini istiyoruz. Emeklilere kök aylıkların iyileştirilmesi için seyyanen artışlar yapılmalı ve milli gelir artışından pay verilmelidir" ifadesini kullandı.

* NELER PLANLANIYOR?

Orta Vadeli Program'da (OVP) emeklilik sistemi ve maaş hesaplama yöntemlerini de içine alan bir dizi düzenlemenin yapılması öngörülmüştü. Bu model için "Sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemeler hayata geçirilerek sistemin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecektir" denilmişti.