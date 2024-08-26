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İsteyen 6 yıl erken emekli olacak! Staj ya da çıraklık...

Bir emeklilik teşvik unsuru olarak, doğum borçlanması, kadın çalışanlara çocuk sahibi oldukları dönemlerde prim ödeme yükümlülüğünden muaf tutularak, bu süreleri emeklilik hesaplarına eklemelerine olanak tanır. Özellikle 3 çocuk anneleri için bu durum, 6 yıl gibi bir sürede emekliliğe adım atma imkanı sunuyor.

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Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 17:00 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 17:09
İsteyen 6 yıl erken emekli olacak! Staj ya da çıraklık...

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Faruk Erdem, Takvim gazetesinin ekonomi müdürü olarak, emeklilik teşvikleri arasında dikkate değer bir noktayı gündeme taşıyor: doğum borçlanması. Bu sistem, kadın çalışanların annelik dönemlerinde yaşadığı prim ödeme zorunluluğundan muaf tutulmalarını sağlayarak, bu süreleri direkt olarak emeklilik hesaplarına eklemelerine olanak tanımaktadır. Özellikle üç çocuk annesi kadınlar için bu durum, altı yıllık bir süre zarfında emeklilik hakkı kazanmalarını mümkün kılar. Faruk Erdem'in vurguladığı üzere, bu uygulama, annelere hem maddi hem de manevi bir rahatlama sunarak, çalışma hayatları boyunca karşılaştıkları zorluklara karşı önemli bir destek sağlamaktadır. Bu, sosyal güvenlik sistemimizin aile yapısını destekleyici yönlerinden biri olarak ön plana çıkıyor ve emeklilik yolunda annelere önemli kolaylıklar sunuyor.

Prim Yükümlülüğü ve Emeklilik Koşulları

Emeklilik yolu, öncelikle düzenli olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) prim ödemekle mümkündür. Bu primler, kişinin işe başlama tarihine göre 5.000 ile 9.000 gün arasında değişebilir. Prim tamamlama yolları arasında sigortalı çalışmak, kendi işini yaparak ödemek ya da isteğe bağlı prim ödeme sistemi bulunmaktadır. Bununla birlikte, prim günlerini toplu para ile satın almanın mümkün olduğu borçlanma yöntemi de vardır; askerlik süreleri erkekler için, doğum süreleri ise kadınlar için bu kapsamda değerlendirilir.

Çocuk Sayısı ve Kazanılan Günler

Bir kadın sigortalı olduktan sonra üç çocuk doğurduğunda, her biri için 720 gün, toplamda ise 2.160 gün (6 yıl) prim kazanabilir. Bu süreleri doğumdan sonraki çalışmadığı günler olarak borçlanabilir ve emeklilik hesabına ekleyebilir.

Emekliliği Yakınlaştıran Diğer Faktörler

Doğum borçlanması yapılabilen süreler, çalışılmayan süreleri kapsar ve bu süreler doğumdan sonra başlamış olmalıdır. İşe başlangıç tarihi olarak kabul edilen staj ya da çıraklık dönemleri, emeklilik için geçerli sayılmaz ancak sağlık sigortası kapsamında değerlendirilir. Staj sigortası sonrası doğan çocuklar için borçlanma mümkündür ve bu durum, sigorta başlangıcını geriye çekebilir.

Kimler Yararlanabilir? Herhangi bir kurumda çalışan tüm kadınlar, SSK'lılar, kendi işini yapan Bağ-Kur'lular ve memur anneler doğum borçlanması yapabilirler.

Prim Şartı Var mı? Her çocuk için borçlanma yapılabilen süre 720 gün olup, bu sürelerin doğumdan sonra çalışılmamış olması gerekir.

Emeklilik Öne Alınıyor mu? Doğum borçlanması, gerekli şartlar dahilinde emekliliği öne alabilir. Örneğin, bir anne üç çocuk için 2.160 gün prim ödeyerek ve bu süreyi borçlanarak emekliliğini 6 yıl öne çekebilir.

Ne Zaman Yapılmalıdır? Emeklilik yaşınıza yakın bir zamanda yapılması tavsiye edilir, çünkü bu süre zarfında eksik primler tamamlanabilir. Ancak emeklilik yaşına gelmiş ve prim eksikliği olanlar için de borçlanma imkanı bulunur.

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