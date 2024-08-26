İsteyen 6 yıl erken emekli olacak! Staj ya da çıraklık...

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Faruk Erdem, Takvim gazetesinin ekonomi müdürü olarak, emeklilik teşvikleri arasında dikkate değer bir noktayı gündeme taşıyor: doğum borçlanması. Bu sistem, kadın çalışanların annelik dönemlerinde yaşadığı prim ödeme zorunluluğundan muaf tutulmalarını sağlayarak, bu süreleri direkt olarak emeklilik hesaplarına eklemelerine olanak tanımaktadır. Özellikle üç çocuk annesi kadınlar için bu durum, altı yıllık bir süre zarfında emeklilik hakkı kazanmalarını mümkün kılar. Faruk Erdem'in vurguladığı üzere, bu uygulama, annelere hem maddi hem de manevi bir rahatlama sunarak, çalışma hayatları boyunca karşılaştıkları zorluklara karşı önemli bir destek sağlamaktadır. Bu, sosyal güvenlik sistemimizin aile yapısını destekleyici yönlerinden biri olarak ön plana çıkıyor ve emeklilik yolunda annelere önemli kolaylıklar sunuyor.

Prim Yükümlülüğü ve Emeklilik Koşulları Emeklilik yolu, öncelikle düzenli olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) prim ödemekle mümkündür. Bu primler, kişinin işe başlama tarihine göre 5.000 ile 9.000 gün arasında değişebilir. Prim tamamlama yolları arasında sigortalı çalışmak, kendi işini yaparak ödemek ya da isteğe bağlı prim ödeme sistemi bulunmaktadır. Bununla birlikte, prim günlerini toplu para ile satın almanın mümkün olduğu borçlanma yöntemi de vardır; askerlik süreleri erkekler için, doğum süreleri ise kadınlar için bu kapsamda değerlendirilir.