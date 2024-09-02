Emeklilik için artık yaş beklemeyin! SGK’nın talih kuşu onlara kondu! 3600, 4500 ve 5400 prim günü...

SGK 'nın sunduğu bu özel emeklilik imkanları, belirli koşulları karşılayan çalışanlar için büyük avantajlar sağlıyor. Malulen emeklilik, kısmi emeklilik ve kadınlara özel imkanlar, emeklilik sürecini hızlandırarak, çalışma hayatını daha kısa sürede sonlandırmayı mümkün kılıyor.

Malulen Emeklilik

Malulen emeklilik, iş gücü kaybı yaşayan çalışanlar için önemli bir çözüm sunuyor. Kaza veya ciddi bir hastalık sonucu çalışamaz duruma gelen bireyler için, çalışmak büyük bir zorluk haline gelebiliyor. Bu noktada SGK, belirli şartları karşılayan kişilere erken emeklilik imkanı tanıyor.

Malulen emekli olabilmek için sigortalı olarak en az 10 yıl çalışmış ve 1800 prim gününü doldurmuş olmak gerekiyor. Ancak bu süreci başlatabilmek için, SGK'nın belirlediği sağlık kurulundan alınacak bir rapor ile iş gücü kaybının ispatlanması şart. Bu raporu almayan ya da maluliyet durumunu belgelendiremeyen bireyler, malulen emeklilik hakkından yararlanamıyor.