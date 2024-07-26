SGK’dan 70 bin 345 lira destek müjdesi! Anında ödeniyor! Hesaplara bakın!

Çalışan annelere verilen bu destekler, hem ekonomik olarak rahatlama sağlamaktadır hem de annelerin iş hayatına ara vermeden devam edebilmelerini kolaylaştırmaktadır. Bu yardımlar sayesinde, anneler doğum sonrası süreçte daha az stres yaşayarak, bebekleriyle daha fazla vakit geçirebilme imkanı bulmaktadır. Aynı zamanda kreş desteği ile çocukların bakım ve eğitim giderlerine katkı sağlanmakta, kadınların iş gücüne katılımı teşvik edilmektedir.
Doğum İzni Ücreti
SSK'lı çalışan kadınlar, doğum yardımı adı altında izin dönemlerinde iş göremezlik ödemesi alıyorlar. Bu ödenekten yararlanmak için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün sigorta primi yatırılmış olması gerekiyor. Doğum izni başlamadan işten ayrılanlar bu ödeneği alamazken, sigortalılığın devam etmesi ve rapor süresince çalışılmaması şartı bulunuyor.
İş göremezlik ödeneği, doğum öncesi ve sonrası toplam 112 günlük izin süresi üzerinden hesaplanıyor ve çoklu doğumlarda bu süreye 2 hafta daha ekleniyor. Günlük net doğum izni ücreti 444.44 lira, aylık ise 13 bin 333 liraya denk geliyor. Toplamda ise net doğum izni ücreti 49 bin 777 liraya ulaşıyor.