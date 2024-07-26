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SGK'dan 70 bin 345 lira destek müjdesi! Anında ödeniyor! Hesaplara bakın!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), annelerin iş hayatına devam etmelerini kolaylaştırmak ve çocuk bakımını desteklemek amacıyla çeşitli ödenekler ve yardımlar sunuyor. Bu yıl, doğum izni ücreti, iş göremezlik ödeneği, süt parası ve kreş desteği gibi yardımlarla toplam destek miktarı 70 bin lirayı geçecek. Detaylı bir şekilde ele alacağımız bu yardımlarla ilgili önemli bilgiler ve başvuru şartlarını sizler için derledik.

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 14:42 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 14:43
SGK’dan 70 bin 345 lira destek müjdesi! Anında ödeniyor! Hesaplara bakın!

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Çalışan annelere verilen bu destekler, hem ekonomik olarak rahatlama sağlamaktadır hem de annelerin iş hayatına ara vermeden devam edebilmelerini kolaylaştırmaktadır. Bu yardımlar sayesinde, anneler doğum sonrası süreçte daha az stres yaşayarak, bebekleriyle daha fazla vakit geçirebilme imkanı bulmaktadır. Aynı zamanda kreş desteği ile çocukların bakım ve eğitim giderlerine katkı sağlanmakta, kadınların iş gücüne katılımı teşvik edilmektedir.

Doğum İzni Ücreti

SSK'lı çalışan kadınlar, doğum yardımı adı altında izin dönemlerinde iş göremezlik ödemesi alıyorlar. Bu ödenekten yararlanmak için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün sigorta primi yatırılmış olması gerekiyor. Doğum izni başlamadan işten ayrılanlar bu ödeneği alamazken, sigortalılığın devam etmesi ve rapor süresince çalışılmaması şartı bulunuyor.

İş göremezlik ödeneği, doğum öncesi ve sonrası toplam 112 günlük izin süresi üzerinden hesaplanıyor ve çoklu doğumlarda bu süreye 2 hafta daha ekleniyor. Günlük net doğum izni ücreti 444.44 lira, aylık ise 13 bin 333 liraya denk geliyor. Toplamda ise net doğum izni ücreti 49 bin 777 liraya ulaşıyor.

Süt Parası (Emzirme Ödeneği)

Çalışan anneler için bir diğer önemli destek de süt parasıdır. Sigortalı çalışanların son bir yılda 120 gün prim ödemiş olmaları durumunda emzirme ödeneği alabilmeleri mümkün. Bu yıl için süt parası 857 liraya yükselirken, iki yıl boyunca bu ödenek 20 bin 568 liraya kadar ulaşabiliyor. Emzirme ödeneği, sigortalı çalışan annelerin yanı sıra sigortalı olmayan eşlere de ödeniyor.

İş Göremezlik Ödeneği

Asgari ücretin brüt 20 bin 2 liraya yükselmesiyle birlikte günlük asgari ücret de 666.75 lira oldu. İş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde günlük asgari ücretin yarısından, ayakta tedavilerde ise üçte ikisinden az olamaz. Buna göre, günlük en düşük iş göremezlik ödeneği yatarak tedavilerde 333.38 lira, ayakta tedavilerde 444.50 lira olarak belirlendi. Çırak ve stajyerlerin günlük iş göremezlik ödeneği ise yatarak tedavilerde 166.69 lira, ayakta tedavilerde 222.25 lira olacak.

Yeni Doğan ve Kreş Desteği

Devlet, çalışan annelere kreş desteği de sunuyor. Asgari ücretle çalışan anneler, devletin sunduğu bu destekten faydalanabiliyor. Kadın çalışanlara yapılacak kreş yardımı, gelir vergisinden muaf tutulurken, bu rakam asgari ücretin yüzde 50'sine çıkarıldı.

Ayrıca, Mayıs 2015'ten sonra doğum yapan annelere çocuk parası veriliyor. Yeni doğan çocuk yardımı kapsamında ilk çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü çocuk için ise 600 lira ödeme yapılıyor. Çocuk yardımı için başvurular internetten veya kaymakamlıklardan yapılabiliyor.

Cenaze Ödeneği

Sosyal Güvenlik Kurumu, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölenler ile sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken ölenlerin hak sahiplerine cenaze ödeneği veriyor. Geçen yıl 2 bin 54 lira olan cenaze ödeneği bu yıl 3 bin 385 liraya yükseldi.

Başvuru Süreci

Başvurular genellikle e-devlet üzerinden veya sosyal güvenlik merkezlerine bizzat giderek yapılabilmektedir. Her ödenek için gerekli belgeler ve başvuru koşulları farklılık gösterebilir. Örneğin, doğum izni ücreti için doktor raporu ve işyerinden alınacak belgeler gerekmektedir. Emzirme ödeneği için ise bebeğin doğum belgesi ve prim ödeme gün sayısını gösteren belgeler istenebilir. Cenaze ödeneği başvuruları ise vefat belgesi ve hak sahipliği belgeleri ile yapılmaktadır.

Doğum izni ücreti almak için hangi şartlar gereklidir? Doğum izni ücreti alabilmek için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün sigorta primi yatırmış olmanız ve doğum izni süresince çalışmıyor olmanız gerekmektedir.

Emzirme ödeneği kimlere verilmektedir? Emzirme ödeneği, son bir yılda 120 gün sigorta primi ödemiş sigortalı çalışan annelere ve sigortalı olmayan eşlere verilmektedir.

Kreş desteğinden kimler yararlanabilir? Asgari ücretle çalışan anneler, devletin sunduğu kreş desteğinden yararlanabilirler.

İş göremezlik ödeneği nasıl hesaplanır? İş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde günlük asgari ücretin yarısından, ayakta tedavilerde ise üçte ikisinden az olamaz.

Cenaze ödeneği kimlere verilir? Cenaze ödeneği, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölenler ile sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken ölenlerin hak sahiplerine verilir.

Yeni doğan çocuk yardımı nasıl alınır? Yeni doğan çocuk yardımı, internetten veya kaymakamlıklara başvuru yapılarak alınabilir.

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Kaynak: Sabah / Hazal Ateş

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