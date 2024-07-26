SGK’dan 70 bin 345 lira destek müjdesi! Anında ödeniyor! Hesaplara bakın!

Başvurular genellikle e-devlet üzerinden veya sosyal güvenlik merkezlerine bizzat giderek yapılabilmektedir. Her ödenek için gerekli belgeler ve başvuru koşulları farklılık gösterebilir. Örneğin, doğum izni ücreti için doktor raporu ve işyerinden alınacak belgeler gerekmektedir. Emzirme ödeneği için ise bebeğin doğum belgesi ve prim ödeme gün sayısını gösteren belgeler istenebilir. Cenaze ödeneği başvuruları ise vefat belgesi ve hak sahipliği belgeleri ile yapılmaktadır.

Doğum izni ücreti almak için hangi şartlar gereklidir? Doğum izni ücreti alabilmek için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün sigorta primi yatırmış olmanız ve doğum izni süresince çalışmıyor olmanız gerekmektedir.

Emzirme ödeneği kimlere verilmektedir? Emzirme ödeneği, son bir yılda 120 gün sigorta primi ödemiş sigortalı çalışan annelere ve sigortalı olmayan eşlere verilmektedir.