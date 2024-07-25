Açıklama az evvel geldi! Bu listede adı soyadı yazanlara toplu para iadesi

SGK prim iadesi başvurusu için bazı belgelerin hazırlanması gerekmektedir. İşte başvuru sırasında gerekli olan belgeler:

SGK Para İadesi ve Emeklilik Hakkı

SGK para iadesi, emeklilik hakkı kazanamayan kişiler için sunulan bir çözüm yoludur. Emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı ve yaş şartlarını yerine getiremeyen kişiler, ödedikleri primleri geri alarak maddi olarak rahatlayabilirler. Bu uygulama, emeklilik hakkı kazanamayan sigortalılar için adil bir çözüm sunmaktadır.

SGK para iadesi için hangi şartları taşımak gerekiyor? SGK para iadesi almak için 4-a (SGK) kapsamında sigortalı bir işte çalışmamak, 4B (BAĞ-KUR) kapsamında kendi işini yürütmemek ve emeklilik yaşını doldurmuş ancak emekli olacak prime sahip olmamak gerekmektedir.

Prim iadesi başvurusu nasıl yapılır? Prim iadesi başvuruları, ikamet edilen yere bağlı SGK il veya ilçe müdürlükleri üzerinden yapılmaktadır. Gerekli belgelerle birlikte başvuru formu doldurulmalıdır.