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Meclis'te kabul edildi: En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira oldu

Son dakika haberi! Vergi Kanunu içerisinde yer alan en düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını öngören 29’ncu madde TBMM’de kabul edildi. 3.7 milyon SSK ve Bağ-Kur'lunun da taban aylık artışıyla oluşan 2 bin 500 liraya varan farkı haftaya alması bekleniyor.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024, 21:11 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 22:43
Meclis’te kabul edildi: En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira oldu

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Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde, en düşük emekli aylığını 12 bin 500 liraya yükselten 29. madde TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

Teklifin ikinci bölümünde yer alan 2 maddesi kabul edildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12 BİN LİRAYA YÜKSELTİLDİ
Kabul edilen 28. maddeye göre, kısa vadeli sigorta kolları prim oranı yüzde 2,25 olarak belirleniyor; bu oranı yüzde 1,5'e kadar indirmeye, yüzde 2,5'e kadar artırmaya Cumhurbaşkanına yetki veriliyor. 29. maddeye göre ise yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 10 bin lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 12 bin 500 liraya yükseltiliyor. Bu hüküm, temmuz ödeme döneminden itibaren uygulanacak.

Konuyla ilgili SGK'dan yapılan açıklamada, "En düşük emekli aylığını 12 bin 500 TL'ye yükselten 29. madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Hayırlı Olsun." denildi.

İLKİ MEMUR EMEKLİLERİNE
Fark ödemelerinden ilki memur emeklileriyle, dul ve yetimlerine yapılacak. Yüzde 19.31 oranındaki Temmuz zammıyla oluşan fark hesaplara yatırıldı.

Aylıklarını her ay alanlara Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan 'Mayıs- Haziran-Temmuz' döneminde aylık alanlara Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, 'Haziran-Temmuz- Ağustos' döneminde aylık alanlara Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere 2 aylık tutarında, "Temmuz- Ağustos-Eylül" döneminde aylık alanlara Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı verilecek.

SIRADA SSK VE BAĞ-KUR'LULAR VAR
Halen SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 24.73 zamlı kök aylık ve ek ödemeleri yatırılıyor. Ancak henüz yeni taban aylık hayata geçmediği için ödemeler 10 bin lira taban aylık düzenlemesi kapsamında yapılıyor.

FARK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Zamlı kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 10 bin liranın altında olanlara 10 bin lira, bu tutarı aşanlara ise yüzde 24.73 zamlı maaşı yatırılıyor. 12 bin 500 lira taban aylık düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden yaklaşık 3.7 milyonuna fark ödemesi yapılacak. Ödemeler büyük ihtimalle önümüzdeki hafta yapılacak.

Temmuz zammıyla kök aylık ve ek ödemesinin toplamı 10 bin liranın altında kalan ve bu ay 10 bin lira yatırılan yaklaşık 1.8 milyon emekliye, 2 bin 500 fark yatırılacak.

Yine Temmuz zammıyla 1.9 milyon kişinin de ek ödeme dahil kök aylığı 10 bin lirayı aştı ancak 12 bin 500 liranın altında kaldı. Bu kişiler bu ay ek ödeme dahil yeni kök aylıkları üzerinden ödemelerini aldı.

Yeni yasayla maaşları 12 bin 500 liraya tamamlanacak. Maaşlarına göre farklı tutarlarda fark ödenecek. Bu ay 10 bin yatana 2 bin 500, 11 bin lira yatana bin 500, 12 bin lira yatana 500 lira fark ödenmesi söz konusu olacak.

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