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İlk ödeme Eylül’de! SGK-SSK BağKur Emekli Sandığı emeklisine 12.000 TL artı 12.000 TL nakit ödeme müjdesi!

Türkiye genelindeki emeklilere müjdeli bir haber daha geldi. Son dönemde açıklanan yeni finansal destek paketiyle, emeklilere önemli bir yardım sağlanacak. Bu kapsamda, emekliler toplamda 24 bin TL’ye kadar ulaşabilecek ödemelerden faydalanabilecekler. Destek ödemelerinin ilk etapta Eylül ayı içinde yapılması öngörülüyor.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 09:59 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 09:59
İlk ödeme Eylül’de! SGK-SSK BağKur Emekli Sandığı emeklisine 12.000 TL artı 12.000 TL nakit ödeme müjdesi!

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Vakıfbank, emekli maaşını bankalarına taşıyan müşteriler için oldukça cazip bir kampanya başlattı. 1 Temmuz 2024 tarihinde başlayan bu özel kampanya, 30 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecektir. Vakıfbank, SGK emeklilerine yönelik bu kampanyada, emekli maaşını Vakıfbank'a taşıyanlara 12.000 TL promosyon ödemesinin yanı sıra 12.000 TL'ye kadar nakit ödeme imkanı sunmaktadır.

Ödeme Detayları ve Takvimi

Yeni destek paketi, emeklilerin hayatını kolaylaştırmayı ve mali durumlarını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na kayıtlı emekliler, bu kampanyadan faydalanabilecek. Kampanya detaylarına göre, emeklilere yapılacak ödemeler 12 bin TL promosyon ve ek olarak 12 bin TL nakit ödeme şeklinde iki aşamada sunulacak.

Promosyon ödemeleri, emeklilerin mevcut bankaları ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde yürütülecek. Nakit ödeme ise, emeklilerin kart kullanımlarına bağlı olarak değişkenlik gösterecek. Bu ödemeler, emeklilerin günlük hayatlarında daha rahat etmelerini ve ekonomik olarak daha güvende olmalarını sağlamak için tasarlanmıştır.

Kampanya Detayları: Geniş Kapsamlı Bir Fırsat

Bu kampanya, yeni emekli olanlar veya maaşını Vakıfbank'a taşıyan mevcut emekliler için geçerli olacaktır. Ancak, mevcut maaş alan SGK emekli müşteriler bu kampanyadan yararlanamayacaklardır. Kampanyadan yararlanmak için emeklilerin maaşlarını en geç Eylül sonuna kadar Vakıfbank'a taşımış olmaları gerekmektedir.

Vakıfbank bu kampanya ile emeklilere, maaşlarını bankaya taşıdıkları takdirde, VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı kullanarak yapacakları alışverişlerde toplamda ayda 1.000 TL'ye, yılda 12.000 TL'ye kadar nakit ödeme fırsatı sunmaktadır. Bu, emeklilerin alışverişlerden maksimum fayda sağlamaları ve maaşlarını daha verimli kullanabilmeleri için büyük bir fırsat yaratmaktadır.

Ödeme Planı ve Avantajlar

Kampanya, müşteri bazında değerlendirilmekte olup, her bir müşteri kampanyadan aylık en fazla 500 TL, yıllık en fazla 6.000 TL nakit ödeme hakkı kazanabilir. Eğer bir müşteri her iki kartı da kullanarak alışveriş yaparsa, bu durumda aylık 1.000 TL, yıllık ise 12.000 TL'ye kadar nakit ödeme alma şansına sahip olacaktır. Bu ödemeler, kartla yapılan alışverişler sonucunda elde edilen bir tür nakit geri ödeme gibi işlemektedir.

Banka, kampanya detaylarını ve ödeme planını müşterilerine şeffaf bir şekilde sunmaktadır. İlk maaş ödemesi ve harcama yapılan ay göz önünde bulundurularak, sonraki ay ek nakit ödeme yapılabilecektir. Örneğin, ilk maaş ödemesi Ağustos'ta yapıldıysa ve harcamalar da Ağustos ayında gerçekleştiyse, Eylül ayında ek nakit ödeme yapılacaktır.

Diğer Bankalarla Karşılaştırma

Bu kampanya, piyasadaki diğer bankaların emekli promosyon teklifleriyle karşılaştırıldığında oldukça rekabetçi. Örneğin, ING ve İş Bankası gibi diğer büyük bankalar da benzer kampanyalar sunmakta, ancak Vakıfbank'ın sunduğu ek nakit ödeme fırsatı bu kampanyayı öne çıkarıyor. İş Bankası ve Yapı Kredi, emeklilere 12.000 TL ve 18.000 TL'ye varan promosyonlar sunsa da, Vakıfbank'ın ek nakit ödeme imkanı müşterilere daha fazla mali fayda sağlamaktadır.

Haberin kaynağı: https://www.vakifkart.com.tr/kampanyalar/maasini-vakifbanka-tasiyan-sgk-emeklilerine-ozel-24000-tlye-varan-odeme-36846

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