İlk ödeme Eylül’de! SGK-SSK BağKur Emekli Sandığı emeklisine 12.000 TL artı 12.000 TL nakit ödeme müjdesi!

Kampanya Detayları: Geniş Kapsamlı Bir Fırsat Bu kampanya, yeni emekli olanlar veya maaşını Vakıfbank'a taşıyan mevcut emekliler için geçerli olacaktır. Ancak, mevcut maaş alan SGK emekli müşteriler bu kampanyadan yararlanamayacaklardır. Kampanyadan yararlanmak için emeklilerin maaşlarını en geç Eylül sonuna kadar Vakıfbank'a taşımış olmaları gerekmektedir.

Vakıfbank bu kampanya ile emeklilere, maaşlarını bankaya taşıdıkları takdirde, VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı kullanarak yapacakları alışverişlerde toplamda ayda 1.000 TL'ye, yılda 12.000 TL'ye kadar nakit ödeme fırsatı sunmaktadır. Bu, emeklilerin alışverişlerden maksimum fayda sağlamaları ve maaşlarını daha verimli kullanabilmeleri için büyük bir fırsat yaratmaktadır.

Ödeme Planı ve Avantajlar Kampanya, müşteri bazında değerlendirilmekte olup, her bir müşteri kampanyadan aylık en fazla 500 TL, yıllık en fazla 6.000 TL nakit ödeme hakkı kazanabilir. Eğer bir müşteri her iki kartı da kullanarak alışveriş yaparsa, bu durumda aylık 1.000 TL, yıllık ise 12.000 TL'ye kadar nakit ödeme alma şansına sahip olacaktır. Bu ödemeler, kartla yapılan alışverişler sonucunda elde edilen bir tür nakit geri ödeme gibi işlemektedir.

Banka, kampanya detaylarını ve ödeme planını müşterilerine şeffaf bir şekilde sunmaktadır. İlk maaş ödemesi ve harcama yapılan ay göz önünde bulundurularak, sonraki ay ek nakit ödeme yapılabilecektir. Örneğin, ilk maaş ödemesi Ağustos'ta yapıldıysa ve harcamalar da Ağustos ayında gerçekleştiyse, Eylül ayında ek nakit ödeme yapılacaktır.