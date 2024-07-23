Emekliler ve memurlar dikkat! Ocak’ta maaşlar ne kadar artacak? Zam tahmini geldi





MEMURLARA FARK VAR MI?

Bu tahmin, bu ay maaşları yüzde 19.31 artırılan memurların ve memur emeklilerinin Ocak 2025 zammı için de ipucu veriyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kapsamında memurların ve memur emeklilerinin maaşına Ocak 2025'te yüzde 6 zam yapılacak. Ayrıca 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10'u aşarsa, aşan kısmı kadar da fark verilecek.





Eğer 2024 yılının ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 14.60 çıkarsa, memur emeklileri önümüzdeki Ocak ayında yüzde 4.18 enflasyon farkı alabilecek. Böylece yüzde 6'lık zam oranı, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 10.43 çıkacak. Bu tahmine göre bu ay itibariyle 39 bin 205 liraya çıkan en düşük memur maaşı 43 bin 295 liraya ulaşacak. En düşük memur emeklisi aylığı da bu ay itibariyle ulaştığı 17 bin 588 lira seviyesinden 19 bin 422 liraya yükselecek.





MERKEZ'İN TAHMİNİ NE GETİRİYOR?

Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38 seviyesinde bulunuyor. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 10.64, memurların memur emeklilerinin artışı da yüzde 6.62 olacak çıkacak.





OCAK AYINDA BELLİ OLACAK

Memurların ve emeklilerin zam oranı tarih yaklaştıkça biraz daha şekillenecek. Ocak ayının başında zam oranları belli olacak. Bu tarihlerde bir ek iyileştirme yapılıp yapılmayacağı da masaya yatırılıp karara bağlanacak. Takvim.com.tr'de yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır. Şimşek'ten flaş enflasyon açıklaması! TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN