Bu kişiler EYT’siz emekli olabilecek! SGK, SSK ve Bağkur’lu 1999 - 2008 sigortası olanlara müjde! 50-51-52-53 yaşında...

9 Eylül 1999 sonrası sigortalılar nasıl emekli olabilir? Bu tarihler arasında sigortalı olan kişiler, 4500 gün prim ve 25 yıl sigortalılık süresini tamamladıklarında, kadın ise 58, erkek ise 60 yaşında emekli olabilirler.

Bağ-Kur'lu kadınlar nasıl emekli olur? Bağ-Kur'lu kadınlar, 1 Ekim 1999 tarihinden itibaren 15 yıl (5400 gün) prim ödemiş ve 50 yaşını doldurmuş olmaları halinde kısmi emeklilik hakkına sahip olurlar. 1 Ekim 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar ise 60 yaşında emekli olabilirler.