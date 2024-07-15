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Bu kişiler EYT'siz emekli olabilecek! SGK, SSK ve Bağkur'lu 1999 - 2008 sigortası olanlara müjde! 50-51-52-53 yaşında...

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), uzun yıllar boyunca çalışmalarına rağmen çeşitli nedenlerle emeklilik hakkını kazanamayan milyonlarca vatandaşımızın sorunlarına çözüm bulma amacı taşımaktadır. Bu düzenleme, özellikle 9 Eylül 1999 ve sonrasında ilk defa sigortalı olan vatandaşlarımız için büyük önem arz etmektedir. EYT, emeklilikte yaşa takılanları ifade eder ve 1999 yılından sonra iş hayatına atılan kişiler için belirlenen emeklilik yaşını yükselten yasal bir değişikliğe verilen addır. Bu düzenleme öncesinde, kişiler belirli bir prim ödeme gün sayısını tamamladıklarında ve belirli bir yaşa ulaştıklarında emeklilik haklarına kavuşabilmekteydi.

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 10:28 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 10:28
Bu kişiler EYT’siz emekli olabilecek! SGK, SSK ve Bağkur’lu 1999 - 2008 sigortası olanlara müjde! 50-51-52-53 yaşında...

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9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk defa sigortalı olanlar için de EYT benzeri bir emeklilik imkânı mevcut. Bu dönemde sigortalı olan kişiler, normal şartlarda 7 bin gün prim doldurmak zorunda. Ancak, kısmi yani yaştan emekli olmak isteyenler için gereken prim gün sayısı 4500'e düşüyor. Bu kişiler, 25 yıl sigortalılık süresini ve 4500 gün primi tamamladıktan sonra, kadın ise 58, erkek ise 60 yaşında emekli olabiliyorlar.

5400 Gün ve 15 Yıl Şartı

Diğer önemli bir rakam ise 5400 gün. Bu süre, 15 yıla tekabül ediyor ve Bağ-Kur sigortalıları ile memurlar için büyük önem taşıyor. Bağ-Kur sigortalıları, yani kendi işini yapanlar veya şirket ortakları ile memurlar da SSK'lılar gibi kısmi yaştan emeklilik hakkına sahipler. Peki, Bağ-Kur'lular yaş haddinden nasıl emekli oluyor? İşte detaylar.

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Erkek Bağ-Kur'lular İçin Emeklilik Şartları

Erkek Bağ-Kur'lular için emeklilik hesaplamalarında önemli bir tarih var: 1 Ekim 1999. Bu tarih, yaş şartının belirlenmesinde kritik bir rol oynuyor. 1 Ekim 1999 tarihinden itibaren emekliliğine 2 tam yıl ve daha az kalan erkek sigortalılar, 15 tam yıl (5400 gün) prim ödemiş olmaları ve 55 yaşını doldurmaları halinde emekliliğe hak kazanıyor.

Eğer 1 Ekim 1999 tarihinde 55 yaş ve 15 tam yıl için 2 yıldan fazla süre varsa, kademeli olarak emeklilik yaşı değişiyor. 1 Ekim 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında Bağ-Kur sigortalısı olanlar ise emekli olabilmek için 62 yaşını doldurmak ve 15 yıl yani 5400 gün prim ödemek zorundalar.

Kadın Bağ-Kur'lular İçin Emeklilik Şartları

Kadın Bağ-Kur'lular da kısmi yaştan emekli olmak istediklerinde, 1 Ekim 1999 tarihi milat olarak alınıyor. 1 Ekim 1999 tarihinden itibaren emekliliğine 2 tam yıl ve daha az kalan kadın sigortalılar, 15 yıl (5400 gün) prim ödemek ve 50 yaşını doldurmak şartıyla emekliliğe hak kazanıyor. Eğer 1 Ekim 1999 tarihinde 50 yaş ve 15 tam yıl için 2 yıldan fazla süre varsa, kademeli emeklilik yaşı uygulanıyor. 1 Ekim 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olan kadınlar ise kısmi emeklilik aylığı alabilmeleri için 60 yaşını doldurmaları ve 15 tam yıl prim ödemeleri gerekiyor.

EYT Düzenlemesiyle Gelen Değişiklikler

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, sosyal güvenlik sisteminde önemli değişiklikler getirdi. Bu düzenleme ile birlikte, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı gibi kriterlerde esneklik sağlandı. Bu sayede, birçok vatandaş emeklilik hayaline kavuştu.

EYT ile Emekli Olamayanların Durumu

EYT düzenlemesi ile emekli olamayan vatandaşlar ise gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu kişiler, mevcut emeklilik şartlarını yerine getirebilmek için çalışmaya devam ediyorlar. EYT kapsamına girebilmek için gerekli şartları yerine getiremeyenler, alternatif emeklilik planları arayışında.

Emeklilik İçin Alternatif Yollar

EYT kapsamına giremeyenler için emeklilik hayali yine de mümkün. Bu kişiler, sigortalılık süresi ve prim gün sayısını tamamlamak için çalışmaya devam edebilir veya isteğe bağlı sigorta ile prim gün sayılarını artırabilirler. Ayrıca, yurtdışı borçlanması gibi yöntemlerle de emeklilik imkânları araştırılabilir.

9 Eylül 1999 sonrası sigortalılar nasıl emekli olabilir? Bu tarihler arasında sigortalı olan kişiler, 4500 gün prim ve 25 yıl sigortalılık süresini tamamladıklarında, kadın ise 58, erkek ise 60 yaşında emekli olabilirler.

Bağ-Kur'lu kadınlar nasıl emekli olur? Bağ-Kur'lu kadınlar, 1 Ekim 1999 tarihinden itibaren 15 yıl (5400 gün) prim ödemiş ve 50 yaşını doldurmuş olmaları halinde kısmi emeklilik hakkına sahip olurlar. 1 Ekim 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar ise 60 yaşında emekli olabilirler.

Bağ-Kur'lu erkekler nasıl emekli olur? Bağ-Kur'lu erkekler, 1 Ekim 1999 tarihinden itibaren 15 yıl (5400 gün) prim ödemiş ve 55 yaşını doldurmuş olmaları halinde kısmi emeklilik hakkına sahip olurlar. 1 Ekim 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar ise 62 yaşında emekli olabilirler.

Kaynak: Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem

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