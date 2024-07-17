Emekliye en az 12 bin 500 TL! Ödemeler başladı! Takvim nasıl işleyecek? Farklar ne zaman hesaplara yatacak?





Bağ-Kur emeklilerine ödemeler ise 25 Temmuz'da tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olan emeklilerle başlayacak. Son rakamı 3 ve 1 olanlara 26 Temmuz'da, 8, 6 ve 4 olanlara 27 Temmuz'da, 2 ve 0 olanlara 28 Temmuz'da ödemeleri gerçekleştirilecek.

SSK EMEKLİLERİ NE ZAMAN ALACAK? Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar: 17 Temmuz Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar: 18 Temmuz Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar: 19 Temmuz Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar: 20 Temmuz Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar: 21 Temmuz Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar: 22 Temmuz Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar: 23 Temmuz Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar: 24 Temmuz Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar: 25 Temmuz Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar: 26 Temmuz

BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN MAAŞ GÜNLERİ Tahsis numarası son rakamı 9, 7, 5 olanlar: 25 Temmuz Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar: 26 Temmuz Tahsis numarası son rakamı 8, 6, 4 olanlar: 27 Temmuz Tahsis numarası son rakamı 2, 0 olanlar: 28 Temmuz



NE YATIRILACAK?

Emeklilere yüzde 24.73 zamla hesaplanan kök aylık ve ek ödemeler yatırılacak. Hesaplara ek zam düzenlemesi henüz çıkmadığı için en az 10 bin lira yatırılacak. Zamlı kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 10 bin liranın altında olanlara 10 bin lira, bu tutarı aşanlara ise hesaplamayla çıkan tutar yatırılacak. Yeni taban aylık ile oluşan fark, düzenleme yürürlüğe girince hesaplarda olacak.