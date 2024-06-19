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SGK istenen tek koşulu resmen duyurdu: 3600 gün primi olan emekli oluyor!

Türkiye'de emeklilik kadar kafa karıştırıcı bir başka konu yok. Aynı iş yerinde, aynı işi yapıp aynı maaşı alan çalışanların bile emeklilik koşulları farklılık gösterebiliyor. Bu durum, emeklilik planlamasında doğru bilgilere ulaşmanın ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Yanlış bilgiyle yapılan planlamalar, ağır bedeller ödetebiliyor.

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 10:10 Güncelleme 20 Haziran 2024, 10:10
SGK istenen tek koşulu resmen duyurdu: 3600 gün primi olan emekli oluyor!

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Emeklilikle ilgili bilgi arayışları sürerken, sigortalılar planlarını yapmaya devam ediyor. SGK'nın 3600 prim günü uygulaması ile ilgili detaylar netleşti.

Prim Şartı Zorluğu

SGK'nın belirlediği prim şartı, pek çok sigortalı için ağır gelebiliyor. 7200 prim günü ile emekli olabilen sigortalılar, zorlu bir süreci tamamlamak zorunda kalıyor. Bağkur için bu süre 9000 prim gününe çıkıyor.

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Bağkur emeklilik prim gününün 7200'e düşürüleceği vaadi verilmiş olsa da, henüz somut bir adım atılmış değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaatlerinden biri olan bu düzenleme, bir yıl geçmesine rağmen hayata geçirilmedi.

3600 Prim Günü Fırsatı

SGK, bazı sigortalılara 3600 prim günü ile emeklilik imkanı sunuyor. Bu fırsatı değerlendirenlerin uzun yıllar boyunca prim biriktirmeleri gerekmiyor. Toplamda 10 yıl çalışıp prim ödeyen bir sigortalı, 3600 prim gününü tamamlamış oluyor.

SGK, bu kişilere emeklilik imkanı sağlıyor. Koşulları sağlayanlar SGK'ya başvurarak emeklilik işlemlerini tamamlayabiliyorlar ve hemen maaşa bağlanıyorlar.

Emeklilik Şartları Nelerdir?

3600 prim günü ile emekli olmanın belirli koşulları bulunuyor. Öncelikle EYT kapsamında olmaları gerekiyor. EYT'li olan bu kişiler, 3600 prim günü ile emekli olma hakkına sahip olabiliyorlar. Ayrıca yaş şartı da aranıyor.

Kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında 3600 prim günü ile emekli olabiliyor. Ayrıca bu imkanın sadece SSK'lılar için geçerli olduğu da bilinmeli.

Emekli Maaşları Ne Kadar?

Türkiye'de emekli maaşlarının hesaplanma sistemi oldukça karmaşık hale geldi. Kök maaş uygulaması nedeniyle, yüksek tutarlarda prim ödemesi yapılmamışsa, alınan maaşta büyük bir fark olmuyor.

Asgari ücret seviyesinde veya ona yakın tutarlarda prim ödeyen biri, 7200 prim günüyle emekli olduğunda, 3600 prim günüyle emekli olanla aynı maaşı alıyor.

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