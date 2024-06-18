Toplu para öde dakikasında emekli ol: Erken emekli olmanın yolu açıklandı!

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Türkiye'de, çalışılmayan dönemler için geriye dönük prim ödeme olanağı sunulmaz. Ancak, belirli şartlar altında yapılan toplu ödemelerle sağlanan prim borçlanması, bazı çalışanların daha erken emekli olmalarını mümkün kılar. Bu, özellikle sigorta primi yatıramamış olanlar için büyük bir fırsattır.

Kadınlar İçin Doğum Borçlanması Sigortalı kadınlar, her doğum için iki yıl süresince prim borçlanabilirler. Bu önemli düzenleme, annelerin emeklilik yolunda önemli bir avantaj sağlar ve onların emeklilik hedeflerine daha kolay ulaşmalarını destekler.