Hem hapis hem de para cezası... SGK sigorta girişi olan acil kontrol etsin!

Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK ), sahte sigortalılık ve sahte iş yerleriyle mücadelede yeni bir adım attı. Kurum, Sahte Sigortalılık ve Sahte İş Yeri Takip Platformu'nu hayata geçirerek bu tür suistimallerle mücadelesini en üst seviyeye taşıdı. Platform, iş yerinde çalışmayan kişileri sigortalı göstermek ve kayıt dışı işlemler yapan iş yerlerini tespit etmek için kuruldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan platformun suistimalleri kısa sürede ortaya çıkardığını ve etkili müdahaleler yapıldığını belirtti.

HEM PARA HEM DE HAPİS CEZASI

Sahte sigortalılık ve iş yerleri tespit edilen kişi ve kuruluşlara yönelik olarak, yapılan hizmetlerin iptali ve ödenen aylıkların faiziyle geri alınması gibi işlemler başlatıldı.