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Hem hapis hem de para cezası... SGK sigorta girişi olan acil kontrol etsin!

Platform, sahte iş yerlerine ve sigortasız çalıştırılan kişilere yönelik sıkı denetimlerle dikkat çekiyor. Sahte sigorta kayıtları ve iş yerleri üzerinden yapılan usulsüzlükler, bu yeni sistem sayesinde hızla tespit edilerek takibe alınıyor. Bu süreçte gerçek çalışanların hakları korunurken, yasa dışı kazanç sağlamaya çalışanlar ağır cezalarla karşı karşıya kalıyor.

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Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 11:27 Güncelleme 17 Haziran 2024, 11:28
Hem hapis hem de para cezası... SGK sigorta girişi olan acil kontrol etsin!

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigortalılık ve sahte iş yerleriyle mücadelede yeni bir adım attı. Kurum, Sahte Sigortalılık ve Sahte İş Yeri Takip Platformu'nu hayata geçirerek bu tür suistimallerle mücadelesini en üst seviyeye taşıdı. Platform, iş yerinde çalışmayan kişileri sigortalı göstermek ve kayıt dışı işlemler yapan iş yerlerini tespit etmek için kuruldu.

HAREKETE GEÇİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan platformun suistimalleri kısa sürede ortaya çıkardığını ve etkili müdahaleler yapıldığını belirtti.

HEM PARA HEM DE HAPİS CEZASI

Sahte sigortalılık ve iş yerleri tespit edilen kişi ve kuruluşlara yönelik olarak, yapılan hizmetlerin iptali ve ödenen aylıkların faiziyle geri alınması gibi işlemler başlatıldı.

Ayrıca, bu suistimallerle mücadelede para cezasının yanı sıra hapis cezası da gündeme gelebiliyor.

SGK denetmenleri, özellikle sahte işyeri olma potansiyeli taşıyan yerler üzerinde yoğunlaşarak denetimlerini sıklaştırdı.

Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği Başkanı Mustafa Şahin, 2023 yılı içinde 1.533 sahte işyeri ve 88.455 sahte sigortalı tespit ettiklerini açıkladı. Şahin, toplumun desteğiyle bu tür suistimallerin önlenmesinde daha büyük başarılar elde edileceğine inandığını ifade etti.

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