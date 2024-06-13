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Emekliye erken maaş takvimi; SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaşları bayramdan önce yatacak mı? Ayın 17,18,19,20,21'inde aylık alanlar...

Haziran ayı emekli maaşı ödeme günleri, milyonlarca emeklinin gündeminde önemli bir yer tutuyor. Bayramın ay ortasına denk gelmesi sebebiyle, emekli maaşlarının öne çekilip çekilmeyeceği merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram öncesinde ikramiyelerin hesaplara aktarılacağını açıkladı. Ancak maaşların da erken yatırılıp yatırılmayacağı konusu hala araştırılıyor.

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 07:30 Güncelleme 13 Haziran 2024, 07:30
Emekliye erken maaş takvimi; SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaşları bayramdan önce yatacak mı? Ayın 17,18,19,20,21’inde aylık alanlar...

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Emekli maaşı ödeme tarihleri ve bayram ikramiyesi ödemeleri, 16 milyon emeklinin gündeminde önemli bir yer tutuyor. Kurban Bayramı nedeniyle emeklilere ödenecek olan bayram ikramiyeleri hakkında ödeme takvimi belli oldu ve ödemeler başladı. Bu noktada gözler, emekli maaşlarının ne zaman ödeneceğine çevrilmiş durumda. Peki, emekli maaşları bayramdan önce mi yatacak? İşte, emekli maaşı ödemelerine ilişkin son gelişmeler!

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Emekli maaşları her ayın 17'si ile 26'sı arasında hesaba yatırılmaktadır. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemeleri birlikte yatmıştı.

EMEKLİ MAAŞLARI HAZİRAN TAKVİMİ

Emekli ve memur maaşı ödemeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı aracılığıyla hesaplara yatırılıyor.

Emekli maaşlarının bayram öncesinde hesaplara aktarılmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Emekli maaşı ödemeleri tahsis numarasına göre yatırılıyor. 4A, 4B ve 4C emeklileri maaşlarını farklı günlerde alıyor. Ödeme takvimi şu şekilde;

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

BAĞ-KUR MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

GEÇTİĞİMİZ YIL MAAŞLAR ERKEN YATIRILDI

Ramazan Bayramı geçtiğimiz yıl 21-23 Nisan tarihlerinde idrak edilmişti. SSK emeklilerine geçtiğimiz yıl ödemeler 14-16 Nisan tarihinde, Bağ-Kur emeklilerine ise maaş ödemeleri 17-18 Nisan'da yatırılmıştı.

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