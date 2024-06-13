Emekliye erken maaş takvimi; SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaşları bayramdan önce yatacak mı? Ayın 17,18,19,20,21’inde aylık alanlar...

Emekli maaşı ödeme tarihleri ve bayram ikramiyesi ödemeleri, 16 milyon emeklinin gündeminde önemli bir yer tutuyor. Kurban Bayramı nedeniyle emeklilere ödenecek olan bayram ikramiyeleri hakkında ödeme takvimi belli oldu ve ödemeler başladı. Bu noktada gözler, emekli maaşlarının ne zaman ödeneceğine çevrilmiş durumda. Peki, emekli maaşları bayramdan önce mi yatacak? İşte, emekli maaşı ödemelerine ilişkin son gelişmeler!