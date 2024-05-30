T.C Kimlik sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanın hesabına şipşak geçiyor: 15 milyon 851.244 bin SGK BAĞKUR emeklisine bayram bonusu tadında ödeme!

İş Bankası
Emekli Maaşını İş Bankası'na Taşı!
- Promosyon: Emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon!
- Kredi Kartı Aidatı: Yok
- Günlük Faiz: Var
- Nakit Çekim (Diğer Banka ATM): Ayda 2 ücretsiz
Yapı Kredi
- Promosyon: 18.000 TL'ye varan promosyon
- EFT/Havale: Ücretli/Ücretsiz
- En Yüksek Faiz Oranı: %49,00
Garanti BBVA
Maaşını Garanti BBVA'ya Taşı!
- Promosyon: Emeklilere 15.000 TL'ye varan promosyon!
- EFT/Havale: Ücretsiz
- En Yüksek Faiz Oranı: %51,00
Denizbank
Maaşını Denizbank'a Taşı!
- Promosyon: Emeklilere özel 12.000 TL'ye varan promosyon!
- EFT/Havale: Ücretsiz
Emekliler İçin Promosyon Seçimi Nasıl Yapılmalı?
Emekli maaş promosyonu seçerken, sadece promosyon miktarına değil, sunulan ek hizmetlere de dikkat etmek önemlidir. Örneğin, bazı bankalar düşük işlem ücretleri, ücretsiz havale/EFT veya ek faiz oranları gibi ek avantajlar sunabilir. Ayrıca, müşteri hizmetlerinin kalitesi ve erişilebilirliği de önemli bir faktördür.
SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Yeni Maaşları
Hem 4 aylık enflasyon oranına göre hem de enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni maaşları aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:
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Mevcut Maaş: 10.000,00 TL
- %18.72 Zamlı: 11.872,00 TL
- %25.39 Zamlı: 12.539,00 TL
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Mevcut Maaş: 10.100,00 TL
- %18.72 Zamlı: 11.990,72 TL
- %25.39 Zamlı: 12.664,39 TL