T.C Kimlik sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanın hesabına şipşak geçiyor: 15 milyon 851.244 bin SGK BAĞKUR emeklisine bayram bonusu tadında ödeme!

Emekliler İçin Promosyon Seçimi Nasıl Yapılmalı?

Emekli maaş promosyonu seçerken, sadece promosyon miktarına değil, sunulan ek hizmetlere de dikkat etmek önemlidir. Örneğin, bazı bankalar düşük işlem ücretleri, ücretsiz havale/EFT veya ek faiz oranları gibi ek avantajlar sunabilir. Ayrıca, müşteri hizmetlerinin kalitesi ve erişilebilirliği de önemli bir faktördür.