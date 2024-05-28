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Para yardımı başvurusu başladı! SGK duyurdu: 7 bin 608 TL aylık maaş alabilirsiniz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kronik hastalığı olan bireylere yönelik çeşitli yardım programları geliştirerek, bu kişilerin yaşamlarını daha kolay ve konforlu bir hale getirmeyi amaçlıyor. Sağlık desteğinden, evde bakım hizmetlerine, medikal cihaz temininden, maddi yardımlara kadar geniş bir yelpazede sunulan bu hizmetler, hastaların sağlık harcamalarını azaltırken, tedavi süreçlerini de daha erişilebilir kılıyor.

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 09:30 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 09:30
Para yardımı başvurusu başladı! SGK duyurdu: 7 bin 608 TL aylık maaş alabilirsiniz

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Devletin sağladığı bu maddi destekler, kronik hastalıklarla mücadele eden bireyler için hayatı kolaylaştırıcı birer araçtır. Sosyal güvence altında, hastalıkla mücadele eden her bireyin bu yardımlardan haberdar olması ve gerekli şartları taşıması durumunda başvuruda bulunması önerilir. Yardım programları, hastaların hem tedavi süreçlerini hem de günlük yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedeflemektedir.

Kronik Hastalara Yönelik Nakdi Yardım Programı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen bu program, kronik hastalıkları nedeniyle ekonomik zorluk çeken bireylere yöneliktir. Program kapsamında Tüberküloz ve SSPE gibi belirli hastalıkları olan bireylere aylık 7.609 TL tutarında nakdi yardım yapılmaktadır. Bu yardım, hastaların tedavi süreçlerini daha rahat sürdürebilmeleri için büyük bir destek olarak öne çıkmaktadır.

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Başvuru Şartları ve Yöntemleri

Kronik hastalık yardımından faydalanmak isteyen hastaların, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti'nin onayından geçmiş olmaları gerekmektedir. Başvuru süreci şu şekilde işlemektedir:

Hastalık Raporu: Hastaların, Halk Sağlığı Yönetim Sistemine kayıtlı ve onaylanmış bir hastalık raporuna sahip olmaları gerekiyor.

Başvuru Yeri: Başvurular, ilgili kişinin ikamet ettiği yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden yapılabilmektedir.

Düzenli Kontroller: Yardım almak için hastaların düzenli sağlık kontrollerinden geçmeleri ve hastalık durumlarını güncel tutmaları beklenir.

Hangi Hastalıklar Kapsamda?

Kronik Hastalık Yardımı, özellikle Tüberküloz ve SSPE gibi hastalıklara sahip bireyler için tasarlanmıştır. Ancak, Silikozis Hastalarına yönelik ayrı bir yardım programı da bulunmaktadır. Bu yardımlar, hastalığın ciddiyetine ve kişinin sağlık durumuna göre düzenlenmektedir.

Elektrik Faturası Yardımı

Kronik hastalığı nedeniyle sürekli cihaz kullanımına bağlı olan bireyler için elektrik faturası desteği de sağlanmaktadır. Bu destekten yararlanmak için hastalığın cihaz bağımlılığı yapıcı olması ve bu durumun raporla kanıtlanması gerekmektedir.

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