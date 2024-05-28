Para yardımı başvurusu başladı! SGK duyurdu: 7 bin 608 TL aylık maaş alabilirsiniz

Hastalık Raporu: Hastaların, Halk Sağlığı Yönetim Sistemine kayıtlı ve onaylanmış bir hastalık raporuna sahip olmaları gerekiyor. Başvuru Yeri: Başvurular, ilgili kişinin ikamet ettiği yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden yapılabilmektedir. Düzenli Kontroller: Yardım almak için hastaların düzenli sağlık kontrollerinden geçmeleri ve hastalık durumlarını güncel tutmaları beklenir.

Hangi Hastalıklar Kapsamda? Kronik Hastalık Yardımı, özellikle Tüberküloz ve SSPE gibi hastalıklara sahip bireyler için tasarlanmıştır. Ancak, Silikozis Hastalarına yönelik ayrı bir yardım programı da bulunmaktadır. Bu yardımlar, hastalığın ciddiyetine ve kişinin sağlık durumuna göre düzenlenmektedir.

Elektrik Faturası Yardımı Kronik hastalığı nedeniyle sürekli cihaz kullanımına bağlı olan bireyler için elektrik faturası desteği de sağlanmaktadır. Bu destekten yararlanmak için hastalığın cihaz bağımlılığı yapıcı olması ve bu durumun raporla kanıtlanması gerekmektedir.

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