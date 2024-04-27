SGK’dan 180.000 TL toplu para veriliyor! Açıklama yapıldı, başvuranlara peşin ödeme!

Bu ödemeler arasında evlenme ödeneği ve zamlı emekli maaşları öne çıkmaktadır. Ancak bu imkanlardan yeterince faydalanılamadığı gözlemlenmektedir çünkü birçok vatandaş bu desteklerin varlığından haberdar değil.
Bu ödemeler arasında evlenme ödeneği ve zamlı emekli maaşları öne çıkmaktadır. Ancak bu imkanlardan yeterince faydalanılamadığı gözlemlenmektedir çünkü birçok vatandaş bu desteklerin varlığından haberdar değil.
SGK, ölüm geliri veya aylığı alan kız çocuklarına evlenmeleri durumunda "evlenme ödeneği" sağlamaktadır. Halk arasında çeyiz parası olarak da bilinen bu ödeme, evlenecek kız çocuklarının düğün masraflarını bir nebze olsun hafifletmek için tasarlanmıştır. Evlenme ödeneği alabilmek için gereken tek şart, hayatını kaybetmiş bir ebeveyn üzerinden yetim aylığı almaktır.
2024 yılı itibarıyla SGK, evlenme ödeneği miktarlarında önemli bir artışa gitmiştir. Önceden belirlenmiş olan yetim aylığı tutarlarının iki yıllık toplamı kadar olan bu ödeme, artık daha yüksek miktarda verilecek. Örneğin, aylık 7500 TL yetim aylığı alan bir birey, SGK'ya başvurduğunda 180.000 TL'lik bir toplu para alabilecek.
SSK ve Bağkur emeklilerinin minimum maaşları 10.000 TL'nin altına düşmeyecek şekilde ayarlanmıştır. Dul ve yetim maaşlarında ise ödeme tutarları, alınan paya göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, eşi vefat etmiş bir birey eşinden yüzde 50 pay alırken, çocuğu yüzde 25 pay almaktadır. Yapılan zamlar sonucunda yüzde 25 pay alan bir yetim için aylık ödeme 2.500 TL, yüzde 50 pay alan bir dul için ise 5.000 TL olacaktır.
Yeni düzenlemelerle, dul ve yetim maaşlarındaki artışlar şu şekilde olacak:
Bu zamlar, SGK tarafından sağlanan maaş desteklerinin genel yaşam maliyetlerine uyum sağlaması amacıyla yapılmıştır.
SGK'nın sağladığı bu destekler, özellikle ihtiyaç sahipleri için büyük önem taşımaktadır. Vatandaşların bu tür fırsatlardan haberdar olmaları ve gerektiğinde yararlanabilmeleri için bilgilendirme çalışmalarının artırılması gerekmektedir. Devletin sunduğu bu imkanlar, pek çok kişinin hayatında önemli değişiklikler yapma potansiyeline sahiptir.