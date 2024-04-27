SGK’dan 180.000 TL toplu para veriliyor! Açıklama yapıldı, başvuranlara peşin ödeme!

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Bu ödemeler arasında evlenme ödeneği ve zamlı emekli maaşları öne çıkmaktadır. Ancak bu imkanlardan yeterince faydalanılamadığı gözlemlenmektedir çünkü birçok vatandaş bu desteklerin varlığından haberdar değil.

Evlenme Ödeneği Nedir? SGK, ölüm geliri veya aylığı alan kız çocuklarına evlenmeleri durumunda "evlenme ödeneği" sağlamaktadır. Halk arasında çeyiz parası olarak da bilinen bu ödeme, evlenecek kız çocuklarının düğün masraflarını bir nebze olsun hafifletmek için tasarlanmıştır. Evlenme ödeneği alabilmek için gereken tek şart, hayatını kaybetmiş bir ebeveyn üzerinden yetim aylığı almaktır.