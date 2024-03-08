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A'dan Z'ye Prim Eksiği Rehberi: SGK'dan 1 Ekim 2008 Sonrası Sigortalılara Toplu İade! SSK, Bağ-Kur...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşlara yaşlarına rağmen yeterli prim gününe sahip olmayanlara toplu prim iadesi yapma imkanı sunmaktadır. Emeklilik için gerekli koşulları sağlamış olmalarına rağmen prim ödeme günlerinde eksiklik yaşayan veya emekliliklerine daha uzun bir süre olan kişilere bu fırsat tanınmaktadır. İşte SGK prim iadesini alabilecek kişiler ve başvuru süreci hakkında detaylar.

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Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 13:03 Güncelleme 08 Mart 2024, 13:03
A’dan Z’ye Prim Eksiği Rehberi: SGK’dan 1 Ekim 2008 Sonrası Sigortalılara Toplu İade! SSK, Bağ-Kur...

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Emeklilik, sigortalılık süresi, prim ödeme günü ve yaş gibi belirli şartların karşılanmasıyla gerçekleşir. Ancak bazı durumlarda, sigortalık süresi ve yaş kriteri sağlansa bile prim ödemelerinde eksiklikler olabilir. Bu durumlarda, vatandaşlara toplu prim iadesi yapılabilir. Ayrıca, bir işçinin birden fazla işverenden maaş alması durumunda veya asgari ücretin 7,5 katından fazla aylık kazanç üzerinden prim ödenmesi durumunda da prim iadesi söz konusu olabilir.

SGK Prim İadesi Kimler Alabilir?

SGK'dan iki türde prim iadesi alınabilir:

Yaşını ve hizmet süresini tamamlamış ancak prim gün sayısı eksik olanlara yapılan toplu prim iadesi.

Birden fazla işverenden maaş alan ve asgari ücretin 7,5 katından fazla aylık kazanç üzerinden prim ödeyenlerin primlerinin toplu olarak iadesi.

SGK prim iadesi almak isteyenlerin aşağıdaki şartları karşılaması gerekmektedir:

SGK bünyesinde 4A sigorta türüne mensup bir işte çalışmamak. (BAĞKUR 4B sigorta türü için de geçerlidir)

Emeklilik için gerekli yaş ve sigortalılık süresini tamamlamış olmak. (Erkeklerde 25+ yıl, kadınlarda 20+ yıl çalışmış olmak)

SGK'dan dul veya yetim aylığı almamak.

SGK Prim İadesi Nasıl Alınır?

SGK prim iadesi için başvuru şu adımlarla gerçekleştirilir:

Öncelikle, bireylerin bizzat kendileri tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurması ve dilekçe yazması gerekmektedir.

SGK, yapılan başvuruyu inceledikten sonra gereken şartların karşılanması durumunda prim iadesini nakit ve toplu olarak yapabilir.

Başvurular aynı zamanda e-Devlet üzerinden de yapılabilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun "Toptan Ödeme Talebi" hizmeti kullanılarak başvuruda bulunulabilir.

SGK Prim İadesi Hesaplama

SGK prim iadesi hesaplaması, sigorta koluna ve sigorta başlangıç tarihine göre değişiklik gösterir. Örneğin:

1 Ekim 2008'den önce SSK'lı olarak sigortalananlar, o tarihe kadar olan brüt kazancın %20'sini iade alabilirler.

2008'den sonra sigortalananlar ise brüt kazancın %9'u oranındaki primi iade alabilirler.

BAĞ-KUR sigortalıları için ise brüt kazancın %20'si iade edilir.

Geriye dönük olarak ödenen askerlik ve doğum gibi prim borçlanmaları ise iade edilmemektedir.

Bu bilgilendirme, vatandaşların SGK prim iadesi hakkında bilinçlenmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

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