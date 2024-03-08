A’dan Z’ye Prim Eksiği Rehberi: SGK’dan 1 Ekim 2008 Sonrası Sigortalılara Toplu İade! SSK, Bağ-Kur...

SGK Prim İadesi Nasıl Alınır?
SGK prim iadesi için başvuru şu adımlarla gerçekleştirilir:
Öncelikle, bireylerin bizzat kendileri tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurması ve dilekçe yazması gerekmektedir.
SGK, yapılan başvuruyu inceledikten sonra gereken şartların karşılanması durumunda prim iadesini nakit ve toplu olarak yapabilir.
Başvurular aynı zamanda e-Devlet üzerinden de yapılabilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun "Toptan Ödeme Talebi" hizmeti kullanılarak başvuruda bulunulabilir.
SGK Prim İadesi Hesaplama
SGK prim iadesi hesaplaması, sigorta koluna ve sigorta başlangıç tarihine göre değişiklik gösterir. Örneğin:
1 Ekim 2008'den önce SSK'lı olarak sigortalananlar, o tarihe kadar olan brüt kazancın %20'sini iade alabilirler.
2008'den sonra sigortalananlar ise brüt kazancın %9'u oranındaki primi iade alabilirler.
BAĞ-KUR sigortalıları için ise brüt kazancın %20'si iade edilir.
Geriye dönük olarak ödenen askerlik ve doğum gibi prim borçlanmaları ise iade edilmemektedir.
Bu bilgilendirme, vatandaşların SGK prim iadesi hakkında bilinçlenmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.