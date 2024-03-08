A’dan Z’ye Prim Eksiği Rehberi: SGK’dan 1 Ekim 2008 Sonrası Sigortalılara Toplu İade! SSK, Bağ-Kur...

Emeklilik, sigortalılık süresi, prim ödeme günü ve yaş gibi belirli şartların karşılanmasıyla gerçekleşir. Ancak bazı durumlarda, sigortalık süresi ve yaş kriteri sağlansa bile prim ödemelerinde eksiklikler olabilir. Bu durumlarda, vatandaşlara toplu prim iadesi yapılabilir. Ayrıca, bir işçinin birden fazla işverenden maaş alması durumunda veya asgari ücretin 7,5 katından fazla aylık kazanç üzerinden prim ödenmesi durumunda da prim iadesi söz konusu olabilir.