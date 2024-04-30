SGK Şikayet Hattı: SGK Şikayet Sorgulama Nereden, Nasıl Yapılır?

SGK Resmi Sitesinden Evrak Takibi
https://uyg.sgk.gov.tr/EvrakArama adresi üzerinden SGK ana sayfasına ulaşabilirsiniz. Burada TC kimlik numaranızı girerek, ilgili evrak için yıl bilgisi ile sorgulama yapabilirsiniz.
ALO 170 İle Canlı Destek
ALO 170, SGK şikayetleri için 7/24 hizmet veren bir hattır. Bu hat üzerinden şikayetlerinizi iletebilir, soru ve önerilerinizi hızlıca SGK yetkililerine ulaştırabilirsiniz.
CİMER ile SGK Şikayetlerinizi İletin
CİMER üzerinden şikayetlerinizi internet aracılığıyla iletebilirsiniz. Ayrıca, başvurularınızın durumunu online olarak sorgulayabilirsiniz.
Şikayet Sürecinin Takibi Nasıl Yapılır?
Şikayetlerinizin sonuçlarını sorgulamak için, şikayet numaranızı kullanarak ilgili platformlar üzerinden takip edebilirsiniz.
SGK Şikayetlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Şikayet sürecinde doğru ve güncel bilgilerinizi kullanmanız, işlemlerin hızlı ve doğru bir şekilde sonuçlandırılmasına yardımcı olur.
SGK İletişim Kanalları
SGK ile iletişime geçmek için çeşitli kanallar mevcuttur: resmi web sitesi, e-devlet, ALO 170 ve sosyal medya hesapları.