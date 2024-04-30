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SGK Şikayet Hattı: SGK Şikayet Sorgulama Nereden, Nasıl Yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile ilgili yaşadığınız sorunları veya memnuniyetsizlikleri dile getirmek için belirli adımları takip etmek oldukça önemlidir. İşte SGK ile ilgili şikayetlerinizi yapabileceğiniz pratik rehber haberimizde.

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 12:19 Güncelleme 07 Haziran 2024, 12:19
SGK Şikayet Hattı: SGK Şikayet Sorgulama Nereden, Nasıl Yapılır?

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye'deki önemli devlet kurumlarından biridir. SGK ile ilgili yaşanan sorunlar veya yapılacak şikayetler için belirlenen kanallar aracılığıyla işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Peki, bu süreçler nasıl işler? İşte size SGK şikayet işlemleri hakkında bilmeniz gereken her şey!

SGK Şikayet Sorgulama İşlemleri

SGK, şikayetlerinizi internet üzerinden e-devlet portalı kullanarak ya da ALO 170 hattı aracılığıyla yapabilirsiniz. Özellikle hukuki bir durum söz konusu olduğunda, e-devlet üzerinden davanızın gelişmelerini takip edebilirsiniz.

E-Devlet Üzerinden Şikayet Etme

www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet ana sayfasına giriş yaparak, TC kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Ardından yönlendirmeleri takip ederek şikayet sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

SGK Resmi Sitesinden Evrak Takibi

https://uyg.sgk.gov.tr/EvrakArama adresi üzerinden SGK ana sayfasına ulaşabilirsiniz. Burada TC kimlik numaranızı girerek, ilgili evrak için yıl bilgisi ile sorgulama yapabilirsiniz.

ALO 170 İle Canlı Destek

ALO 170, SGK şikayetleri için 7/24 hizmet veren bir hattır. Bu hat üzerinden şikayetlerinizi iletebilir, soru ve önerilerinizi hızlıca SGK yetkililerine ulaştırabilirsiniz.

CİMER ile SGK Şikayetlerinizi İletin

CİMER üzerinden şikayetlerinizi internet aracılığıyla iletebilirsiniz. Ayrıca, başvurularınızın durumunu online olarak sorgulayabilirsiniz.

Şikayet Sürecinin Takibi Nasıl Yapılır?

Şikayetlerinizin sonuçlarını sorgulamak için, şikayet numaranızı kullanarak ilgili platformlar üzerinden takip edebilirsiniz.

SGK Şikayetlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Şikayet sürecinde doğru ve güncel bilgilerinizi kullanmanız, işlemlerin hızlı ve doğru bir şekilde sonuçlandırılmasına yardımcı olur.

SGK İletişim Kanalları

SGK ile iletişime geçmek için çeşitli kanallar mevcuttur: resmi web sitesi, e-devlet, ALO 170 ve sosyal medya hesapları.

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