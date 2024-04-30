SGK Şikayet Hattı: SGK Şikayet Sorgulama Nereden, Nasıl Yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye'deki önemli devlet kurumlarından biridir. SGK ile ilgili yaşanan sorunlar veya yapılacak şikayetler için belirlenen kanallar aracılığıyla işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Peki, bu süreçler nasıl işler? İşte size SGK şikayet işlemleri hakkında bilmeniz gereken her şey!