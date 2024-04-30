Sicil no nerede yazar? SSK sicil numarası bulma! E-devlet T.C. ile sorgulama nasıl öğrenilir?

E-Devlet Üzerinden Sicil Numarası Sorgulama Adımları
E-devlet sistemi üzerinden SSK sicil numarası sorgulamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
- E-devlet şifreniz ile sisteme giriş yapın.
- Arama kutusuna "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" yazarak ilgili sayfaya gidin.
- Sayfada yer alan tescil bilgileri kısmından sicil numaranızı görebilirsiniz.
SSK SİCİL NUMARASI E-DEVLET SGK SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...
Gerekli Bilgiler ve Belgeler
SSK sicil numarası sorgulaması için e-devlet şifresi gerekmektedir. E-devlet şifrenizi PTT şubelerinden alabilirsiniz. Bazen e-devlet sistemi yoğunluktan dolayı yavaşlayabilir veya hata verebilir. Bu durumda birkaç dakika sonra tekrar deneyin veya alternatif olarak mobil uygulamayı kullanmayı deneyin.
Sicil Numarası ile Yapılabilecek Diğer İşlemler
SSK sicil numarası ile emeklilik maaşı hesaplama, sağlık hizmetlerinden yararlanma gibi birçok işlem yapılabilmektedir.
Emeklilik Hesaplaması için Sicil Numarası Kullanımı
Emeklilik hesaplaması yaparken sicil numaranızı kullanarak geçmiş çalışma sürenizi ve biriken prim gün sayınızı öğrenebilirsiniz.
İşe Giriş ve Çıkış Tarihlerini Öğrenme
SSK sicil numaranız ile işe giriş ve çıkış tarihlerinizi e-devlet üzerinden kolayca sorgulayabilirsiniz.
E-Devlet Şifresi Nasıl Alınır?
E-devlet şifrenizi en yakın PTT şubesinden kimliğiniz ile birlikte alabilirsiniz.