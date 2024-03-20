EMEKLİYE EK ZAM MI GELİYOR? Başkan Erdoğan ve AK Parti'den peş peşe açıklamalar! En düşük emekli maaşı ne kadar? Ocak zammıyla kim ne kadar alıyor? SSK ve Bağ-kur...

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"ÇALIŞMALAR OLGUNLAŞINCA SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ KAMUOYU İLE PAYLAŞACAK"

Atik'in, "Emekliler bir sürpriz bir müjde bekliyor emekliler. Var mı bu yönde bir çalışma?" sorusuna cevap veren Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Biz her zaman milletimizin beklentileri, şikayetleri doğrultusunda siyaset yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşımızın gündeminde ne varsa, derdi ne ise onu masamıza koyuyoruz. Bu mesele ile ilgili de çalışmalar var. Çalışmalar olgunlaşınca Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyu ile paylaşacaktır."