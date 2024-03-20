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EMEKLİYE EK ZAM MI GELİYOR? Başkan Erdoğan ve AK Parti'den peş peşe açıklamalar! En düşük emekli maaşı ne kadar? Ocak zammıyla kim ne kadar alıyor? SSK ve Bağ-kur...

Milyonlarca emekli geçtiğimiz ay kök maaşın 10 bin TL olmasıyla nefes almıştı. Bilindiği üzere emekliler Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda 2 kez zam alıyor. Ancak hükümet emeklilerin yükünü daha da hafifletmek için ek zam üzerinde çalışıyor. Milyonlarca kişi Başkan Erdoğan'dan gelecek müjdeli haberi bekliyor. Erdoğan Isparta mitinginde "Enflasyon düştükçe ekonomideki olumlu tablonun getirilerini çalışanlarımıza ve emeklilerimize daha iyi yansıtma imkanı bulacağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan emekliye ek zam hakkında AK Parti'den de bir açıklama geldi. Peki kök maaşın 10 bin TL'ye çıkarılmasıyla emekli maaşları ne kadar oldu? İşte detaylar…

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Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 15:08 Güncelleme 20 Mart 2024, 15:08
EMEKLİYE EK ZAM MI GELİYOR? Başkan Erdoğan ve AK Parti’den peş peşe açıklamalar! En düşük emekli maaşı ne kadar? Ocak zammıyla kim ne kadar alıyor? SSK ve Bağ-kur... 1

Milyonlarca emekli, Meclis'ten çıkacak yeni düzenlemeyi dört gözle bekliyor. Yeni zam yolda mı? Sorusunun yanıtı araştırılırken AK Parti'den emeklileri heyecanlandıracak açıklamalar geldi.

EMEKLİYE EK ZAM MI GELİYOR? Başkan Erdoğan ve AK Parti’den peş peşe açıklamalar! En düşük emekli maaşı ne kadar? Ocak zammıyla kim ne kadar alıyor? SSK ve Bağ-kur... 2

MÜJDELİ HABER YOLDA

Katıldığı bir televizyon programında merak edilenleri yanıtlayan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, emeklilere müjdeli haberin sinyalini verdi. Şahin, emeklilerin beklentilerini karşılayacaklarını da sözlerine ekledi.

EMEKLİYE EK ZAM MI GELİYOR? Başkan Erdoğan ve AK Parti’den peş peşe açıklamalar! En düşük emekli maaşı ne kadar? Ocak zammıyla kim ne kadar alıyor? SSK ve Bağ-kur... 3

"ÇALIŞMALAR OLGUNLAŞINCA SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ KAMUOYU İLE PAYLAŞACAK"
Atik'in, "Emekliler bir sürpriz bir müjde bekliyor emekliler. Var mı bu yönde bir çalışma?" sorusuna cevap veren Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Biz her zaman milletimizin beklentileri, şikayetleri doğrultusunda siyaset yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşımızın gündeminde ne varsa, derdi ne ise onu masamıza koyuyoruz. Bu mesele ile ilgili de çalışmalar var. Çalışmalar olgunlaşınca Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyu ile paylaşacaktır."

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