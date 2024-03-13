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SGK primleri iade edecek! 2008'den sonra sigortalı olanlar listeye girdi! %9'luk kısmı...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik hayalleriyle dolu vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Yeterli prim gününe sahip olmayan ancak yaşları emeklilik için uygun olan bireyler için sunulan toplu prim iadesi imkanı, emeklilik hayallerine bir adım daha yaklaşma fırsatı sunuyor.

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Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 22:16 Güncelleme 13 Mart 2024, 22:16
SGK primleri iade edecek! 2008’den sonra sigortalı olanlar listeye girdi! %9’luk kısmı...

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Emeklilik sürecinde, belirli şartların karşılanması gereken önemli kriterler arasında sigortalılık süresi, prim ödeme günü ve yaş gibi unsurlar bulunmaktadır. Ancak bazı durumlarda, bu kriterlerden biri veya birkaçı eksik olabilir, bu da emekliliği erteleyebilir veya riske sokabilir.

SGK Prim İadesi Kimler Alabilir?

SGK'dan iki türde prim iadesi alınabilir:

Yaşını ve hizmet süresini tamamlamış ancak prim gün sayısı eksik olanlara yapılan toplu prim iadesi.

Birden fazla işverenden maaş alan ve asgari ücretin 7,5 katından fazla aylık kazanç üzerinden prim ödeyenlerin primlerinin toplu olarak iadesi.

SGK prim iadesi almak isteyenlerin aşağıdaki şartları karşılaması gerekmektedir:

SGK bünyesinde 4A sigorta türüne mensup bir işte çalışmamak. (BAĞKUR 4B sigorta türü için de geçerlidir)

Emeklilik için gerekli yaş ve sigortalılık süresini tamamlamış olmak. (Erkeklerde 25+ yıl, kadınlarda 20+ yıl çalışmış olmak)

SGK'dan dul veya yetim aylığı almamak.

SGK Prim İadesi Nasıl Alınır?

SGK prim iadesi için başvuru şu adımlarla gerçekleştirilir:

Öncelikle, bireylerin bizzat kendileri tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurması ve dilekçe yazması gerekmektedir.

SGK, yapılan başvuruyu inceledikten sonra gereken şartların karşılanması durumunda prim iadesini nakit ve toplu olarak yapabilir.

Başvurular aynı zamanda e-Devlet üzerinden de yapılabilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun "Toptan Ödeme Talebi" hizmeti kullanılarak başvuruda bulunulabilir.

SGK Prim İadesi Hesaplama

SGK prim iadesi hesaplaması, sigorta koluna ve sigorta başlangıç tarihine göre değişiklik gösterir. Örneğin:

1 Ekim 2008'den önce SSK'lı olarak sigortalananlar, o tarihe kadar olan brüt kazancın %20'sini iade alabilirler.

2008'den sonra sigortalananlar ise brüt kazancın %9'u oranındaki primi iade alabilirler.

BAĞ-KUR sigortalıları için ise brüt kazancın %20'si iade edilir.

Geriye dönük olarak ödenen askerlik ve doğum gibi prim borçlanmaları ise iade edilmemektedir.

Bu bilgilendirme, vatandaşların SGK prim iadesi hakkında bilinçlenmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

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