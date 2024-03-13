SGK primleri iade edecek! 2008’den sonra sigortalı olanlar listeye girdi! %9’luk kısmı...

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Emeklilik sürecinde, belirli şartların karşılanması gereken önemli kriterler arasında sigortalılık süresi, prim ödeme günü ve yaş gibi unsurlar bulunmaktadır. Ancak bazı durumlarda, bu kriterlerden biri veya birkaçı eksik olabilir, bu da emekliliği erteleyebilir veya riske sokabilir.

SGK Prim İadesi Kimler Alabilir? SGK'dan iki türde prim iadesi alınabilir: Yaşını ve hizmet süresini tamamlamış ancak prim gün sayısı eksik olanlara yapılan toplu prim iadesi. Birden fazla işverenden maaş alan ve asgari ücretin 7,5 katından fazla aylık kazanç üzerinden prim ödeyenlerin primlerinin toplu olarak iadesi.