SGK gün yaş + 4600 primle son şansı verecek; 1995 1997 2016 öncesi sonrası nihai emeklilik tablosu!

10 YIL PRİMLE KİMLER YAŞA BAKILMADAN EMEKLİ AYLIĞI ALABİLİYOR? Bu imkandan EYT düzenlemesi kapsamında tarım işçileri yararlanabiliyor. İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesinde olan tarım işçileri (2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi), 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün koşulunu yerine getirmeleri şartıyla EYT'den emekli olabiliyor. 1984'te yapılan bir düzenlemeyle tarımda çalışanlara kendi istekleriyle sosyal sigorta kapsamına girme imkanı verildi.

Bu kişilere 15 yıllık sigortalılık süresi, 3600 prim gün sayısını doldurduklarında; kademeli yaşa göre emekli olma hakkı tanındı. Yaş şartı da kadınlarda 40-54, erkeklerde 44-58 arasında belirlendi. Sosyal güvenlik reformu ile 2008'de tarım SSK uygulaması sona erdi. Ancak 2008'den önce tarım sigortası olanların geçen süre içinde herhangi bir çıkış yapmamaları halinde 3600 prim gün, 15 yıllık sigorta süresi ve kademeli yaş şartıyla emeklilik hakları devam etti. EYT düzenlemesiyle bu kişilere de emeklilik hakkı tanındı. Bu kişiler 10 yıl yani 3600 prim günü doldurduklarında yaş şartı aranmadan emekli olabilecek.

12.5-15 YIL İLE EMEKLİLİK İÇİN NELER GEREKİYOR?

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan SSK'lıların kısmi emeklilik için prim gün şartı 4500'e çıkıyor. Yani 12.5 yıl prim ödemek gerekiyor. Tabii bununla da bitmiyor. 25 yıldan beri sigortalı bulunmak, kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak da gerekiyor.

İlk sigortalı olduğu tarih 1 Mayıs 2008 ve sonrası olanların ise başlangıç tarihine göre 4600 ile 5400 arası prim gününü doldurmaları gerekiyor. En düşük prim şartı 4600 günden başlayarak her yıl için 100 gün artarak 5400 güne kadar çıkıyor. İşe giriş tarihi 1 Mayıs-31 Aralık 2008 arası olanların en az 4600, 2009 olanların 4700, 2016 ve sonrası olanların 5400 günü tamamlaması gerekiyor. Bu kişiler için 25 yıllık sigortalılık süresi şartı yok. Ancak yaş şartı daha da artıyor.