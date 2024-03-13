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SGK gün yaş + 4600 primle son şansı verecek; 1995 1997 2016 öncesi sonrası nihai emeklilik tablosu!

Uzun vadeli hedeflerimiz arasında yer alan emeklilik, çoğu çalışan için hayatın önemli bir durağıdır. Ancak, bu hedefe ulaşabilmek için belirli koşulları sağlamak gerekmektedir. Ne yazık ki, fazla çalışma imkanı bulunmayanlar için bu koşulları karşılamak oldukça zorlayıcı olabilir. İşte bu noktada, kısmi emeklilik formülü devreye giriyor ve az primle emekli olmanın kapılarını aralıyor.

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Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 18:26 Güncelleme 13 Mart 2024, 18:26
SGK gün yaş + 4600 primle son şansı verecek; 1995 1997 2016 öncesi sonrası nihai emeklilik tablosu!

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Günümüzde, emeklilik yaşını beklemek yerine kısmi emeklilik gibi alternatif yolları değerlendirmek giderek daha popüler hale geliyor. Kısmi emeklilik, çalışanların emeklilik yaşı gelmeden önce kısmi zamanlı olarak çalışmaya devam etmelerini ve aynı zamanda emekli maaşı alabilmelerini sağlayan bir sistemdir. Bu sayede, hem çalışma hayatına devam edebilir hem de emeklilik dönemine daha rahat bir geçiş yapabilirler.

10 YIL PRİMLE KİMLER, NASIL EMEKLİ OLABİLİYOR?
Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, kısmi emeklilik denilen imkanla 10 yıl prim ödeyenlere emeklilik yolu açılıyor. Bunun için ilk şart 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olmak. İkincisi de SSK'lı olmak. Ayrıca 3600 prim gününü (10 yıl), 15 yılı (bu süre doldu) ve kadın ise 50, erkek ise 55 yaşı da tamamlamak gerekiyor.

Emekli aylığı ise bu üç şarttan hangisi en son gerçekleşmişse, o tarihe göre belirlenen emeklilik yaşı doldurulduğunda verilmeye başlanıyor. 3 şartı tamamlama tarihine göre emekli aylığı yaşı kadınlarda 58'e ve erkeklerde 60'a kadar çıkıyor. Burada yaş şartı EYT düzenlemesi ile kaldırılmadı.

10 YIL PRİMLE KİMLER YAŞA BAKILMADAN EMEKLİ AYLIĞI ALABİLİYOR?
Bu imkandan EYT düzenlemesi kapsamında tarım işçileri yararlanabiliyor. İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesinde olan tarım işçileri (2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi), 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün koşulunu yerine getirmeleri şartıyla EYT'den emekli olabiliyor. 1984'te yapılan bir düzenlemeyle tarımda çalışanlara kendi istekleriyle sosyal sigorta kapsamına girme imkanı verildi.

Bu kişilere 15 yıllık sigortalılık süresi, 3600 prim gün sayısını doldurduklarında; kademeli yaşa göre emekli olma hakkı tanındı. Yaş şartı da kadınlarda 40-54, erkeklerde 44-58 arasında belirlendi. Sosyal güvenlik reformu ile 2008'de tarım SSK uygulaması sona erdi. Ancak 2008'den önce tarım sigortası olanların geçen süre içinde herhangi bir çıkış yapmamaları halinde 3600 prim gün, 15 yıllık sigorta süresi ve kademeli yaş şartıyla emeklilik hakları devam etti. EYT düzenlemesiyle bu kişilere de emeklilik hakkı tanındı. Bu kişiler 10 yıl yani 3600 prim günü doldurduklarında yaş şartı aranmadan emekli olabilecek.

12.5-15 YIL İLE EMEKLİLİK İÇİN NELER GEREKİYOR?
8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan SSK'lıların kısmi emeklilik için prim gün şartı 4500'e çıkıyor. Yani 12.5 yıl prim ödemek gerekiyor. Tabii bununla da bitmiyor. 25 yıldan beri sigortalı bulunmak, kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak da gerekiyor.

İlk sigortalı olduğu tarih 1 Mayıs 2008 ve sonrası olanların ise başlangıç tarihine göre 4600 ile 5400 arası prim gününü doldurmaları gerekiyor. En düşük prim şartı 4600 günden başlayarak her yıl için 100 gün artarak 5400 güne kadar çıkıyor. İşe giriş tarihi 1 Mayıs-31 Aralık 2008 arası olanların en az 4600, 2009 olanların 4700, 2016 ve sonrası olanların 5400 günü tamamlaması gerekiyor. Bu kişiler için 25 yıllık sigortalılık süresi şartı yok. Ancak yaş şartı daha da artıyor.

BAĞ-KUR'LULAR İÇİN EN AZ NE KADAR PRİM LAZIM?
Bağ-Kur'lularda kısmi emeklilik için işe giriş tarihi ne olursa olsun 5400 gün gerekiyor. Fakat yaş şartı değişiyor. 8 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı olanlarda yaş şartı kadınlarda 56'ya, erkeklerde 58'e kadar çıkıyor.

9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlarda ise 5400 günle emeklilik için yaş şartı kadınlarda 60, erkeklerde 62 oluyor. 30 Nisan 2008'den sonra başlayanlar ise 5400 prim gününü 31 Aralık 2035'e kadar doldurdukları takdirde kadınlar 61, erkekler 63 yaşında emekli ediliyor.

KISMİ EMEKLİLİKTE EKSİK PRİMLER BORÇLANMAYLA TAMAMLANABİLİR Mİ?
Evet, tamamlanabilir. Borçlanma imkanı bulunanlar ihtiyaçları kadar günü bu yolla tamamlayabilir.

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